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【回港易計劃】本地源頭不明個案頻現　香港居民周三起從廣東省及澳門入境如期免14天強制檢疫

Hot Talk 18:56 2020/11/17

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首批回港計劃名額於明天9時至12月25日下午6時開放，深圳灣口岸每天開放3000個名額，而港珠澳大橋香港口岸每天開放2,000個名額。

本港疫情反覆，周二（17日）新增4宗確診個案，包括3宗輸入個案以及1宗本地源頭不明個案，但政府仍如期推出豁免香港居民返港免除14天強制檢疫措施。政府指，周三（18日）起，香港居民從廣東省或澳門回港可預約「回港易計劃」（全名﹕在《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）下香港居民從廣東省或澳門回港豁免檢疫計劃」），返港後可免除接受14天強制檢疫。

公告指，首批回港計劃名額於周三9時至12月25日下午6時開放，深圳灣口岸每天開放3000個名額，港珠澳大橋香港口岸每天開放2,000個名額，名額先到先得。

詳情可看﹕回港易計劃預約網站

香港市民在網上預約系統申請時，須提供香港身份證號碼，以及指明的回港日期及口岸（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸），申請者最多可為三名同行的香港居民提出申請。

相關文章：【香港經濟】香港最新失業率維持6.4%　就業不足率不變企3.8%

相關文章：【旅遊氣泡】香港新加坡「旅遊氣泡」起動　本港旅行社點安排？ 縱橫遊：團費約5799起

 

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編輯﹕賴奕羚

 

疫情 深圳灣 廣東省 香港 港珠澳大橋

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