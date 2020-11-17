【股民熱話】網民月入3.8萬 擁80萬現金　想辭職炒即日鮮 惹網上熱議

股市炒完新經濟，又輪到炒舊經濟，恒指近期升穿26000點，激發不少散戶雄心壯志，有網民在討論區發帖，表示擁有80萬元現金，想辭職轉為全職炒股，問做Day trade（即日鮮)搵食是否可行，結果大部份網友回覆均指即日鮮難搵食，冇發達。

該網民在帖文中透露，本身現時月入3.8萬元，但工作壓力大想辭職，手頭上有流動現金約80萬元，想每日做Day trade，目標每日平均賺約2千元，足夠供樓、食飯及生活費就可以。他問「有冇過來人試過？ 你哋trade咩為主？ 長遠嚟講可唔可行？」

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此帖一出，即引來大量網民留言，熱烈討論，普遍意見均認為Day Trade要日日賺錢心理壓力大，跟去澳門每日賭一鋪大細沒有分別。更有網民指出，有幾多投資名家是靠Day Trade發達的？勸喻該網民不宜太衝動，否則很快就會輸晒80萬元的本金。

不過，也有有心人分享炒即日鮮心得，但就要滿足5個條件：1 足夠0佣金或接近0佣金的證券戶口；2 戶口有30萬-50萬可以動用的購買力；3 有固定收入；4 串流報價及5 之前累積多年的炒股經驗。

其實炒即日鮮的壓力及風險不少，倒不如留意一下有沒有合適的股票可以中長線吸納更好。花旗近日發表報告指出，新疫苗的消息，加上內地針對互聯網企業推出反壟斷指南，令資金重新由新經濟股流向舊經濟股，該行因而挑選8隻可追落後的中資股。

根據報告所選的8隻股份，行業涵蓋資源、能源、內房及保險板塊，股價潛在升幅介乎0.4%至45%。而參考彭博數據顯示，2021年預測平均股息率5.7厘，最高的一隻股份股息率高達9.6%。

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記者：李兆明