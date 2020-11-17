【WFH】星展採永久混合辦公模式　遙距工作時數可佔總工時4成

▲ 星展銀行宣布推出一系列轉型措施，以迎接未來新辦公模式。

再有銀行將遙距工作安排恒常化。星展銀行宣布，將實施多項轉型措施，包括將會永久採取「混合辦公模式」，所有員工均可靈活安排遠程工作，佔總工作時間最多4成，同時會推動全行超過7,200名員工，接受有關數據分析、人工智能、機器學習等再培訓及進修。

渣打銀行全球分階段實施恒常WFH安排，香港員工明年起受惠【下一頁】

星展銀行半年前成立跨職能跨區域的「Future of Work」（FOW） 特別工作小組，訂出多項轉型措施，除採取「混合辦公模式」以外，將設立更靈活的數據驅動型工作群組，並加強員工技能發展向逾7,200名員工提供再培訓及進修機會，同時會改造工作空間以提供更多問放式的協作空間。

星展集團行政總裁高博德 （Piyush Gupta） 表示，銀行和工作方式不斷轉變，必須擁抱挑戰與變化。集團已準備好採取一系列全面措施，從根本上改變工作方式，包括實行永久性「混合辦公模式」、彈性工作安排及部署更多機敏工作群組，同時創建有助加強構想和協作的工作空間。

高博德續指，同時將會大規模加快員工技能提升培訓，並在全行推行數據驅動型的營運模式。

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編輯：趙穎妍