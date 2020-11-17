【Moderna疫苗】Moderna疫苗測試報捷　高盛籲買望107美元、潛在升幅2成

▲ 高盛未有上調Moderna的目標價。

美國藥廠Moderna周一（16日）公布了其研發的新冠疫苗mRNA-1273第三期測試結果，效用率達94.5%。高盛發表研究報告，維持Moderna「買入」評級，目標價亦繼續維持107美元，較現價仍有19.7%上漲空間。高盛指出，Moderna有望在下個月或明年1月獲得緊急使用授權批准。

報告指出，Moderna有意短期內向美國食品及藥品監管局（FDA）提交緊急使用授權申請，並預期明年最少生產5億劑疫苗，並可額外擴至10億劑。而根據高盛的估算，按照目前Moderna在美國的生產綫及與藥廠Lonza的合作，料明年Moderna可生產8億劑疫苗，並堑022年至2036年擴大生產規模至10億劑。

另外，在目前測試中，mRNA-1273疫苗亦未有引發嚴重不良副作用。

高盛亦提到，Moderna的疫苗可在攝氏2至8度的雪櫃中儲存30日，比此前估計的7日更長。該行以現金流折讓模型（DCF）計算Moderna的合理估值，予其107美元的一年目標價。

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編輯︰侯景成