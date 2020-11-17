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【新冠疫苗】運送疫苗2大挑戰　IATA籲簡化疫苗通關程序

商業 19:00 2020/11/17

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新冠疫苗步入測試階段，運送令貨運供應鏈帶來挑戰；特別是存放的溫度需嚴格控制。國際航空運輸協會認為各國政府也應採取措施配合。

【新冠疫苗】疫苗即將面世　機管局：已做好運輸準備

國際航空運輸協會機場、旅客、貨運及安保部門產品總監Frédéric Léger則指出，疫苗運送令貨運供應鏈帶來巨大的挑戰，包括航運力以及品質控制。他解釋，今年貨機運力已由1500增至4000航班；倘以78億人每人注射一劑計算，料需8000貨運航班。但究竟是否需注射一劑以上、每劑之間需隔多久等因素，也將影響航運需求；而最終運輸價格也會取決於疫苗運送航點、中轉等因素。

另一方面，一般藥物運送的儲存溫度介乎10至20多度，但疫苗必須保存在零下80度極低溫下，故在運送過程需非常小心控制溫度。

Frédéric Léger又提到，除了航空能力外，地勤基礎設備亦需同步配合，例如追蹤、冷藏、包裝、倉儲等方面，甚至需要向地勤人員提供相關培訓，確保他們了解疫苗運送程序。為更快及可大規模送遞疫苗，他也建議各國政府也應採取措施配合，以簡化疫苗通關程序。

香港國際機場航空公司貨運聯絡小組主席劉爾修亦指出，事實上疫苗運輸需視乎生產地及目的地，決定最佳的運輸方案。他舉例，若然是在歐洲內陸往來，陸運或許比空運更理想。

另一方面，劉又認為現時愈來愈多航空公司獲得國際航空運輸協會的獨立醫藥物流驗證中心（IATA CEIV Pharma）認證，在疫苗運輸有操作指引及豐富經驗，將更能保障運輸期間的安全及品質。

【航空業自救】阿聯酋航空A380客機改為「小型貨機」　運送緊急物資

【航空業自救】阿聯酋航空力拓貨運　料最快明年底業務復常

記者：蘇穎琪、葉泳珊

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