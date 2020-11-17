【港元定期存款】建行亞洲3個月港元定存息減至0.8厘 虛銀推出高息+優惠搶客

▲ 建行亞洲及交銀香港齊調低3個月港元短存息，兩間中資行的新息率早已失守一厘。

兩間中資銀行交銀香港及建行亞洲今天（11月17日）齊減港元定期存款息率，同時向3個月短存埋手。與此同時，中銀香港 （02388） 有份投資的虛擬銀行livi ，昨天（16日）突出擊推3厘超高息。專家以虛銀享特惠息的玩法較多附帶條件，相信暫難較普及，威脅性有限。況且，本港失業率仍高企，銀行對借貸甚審慎，遂料傳統銀行暫毋須逆市還擊，以免高息吸存乏出路。

建行亞洲微削3個月港元定存年息0.05厘，新息率至0.8厘；交銀香港亦調低此短存息率0.02厘，新報0.78厘。幸而工銀亞洲仍維持3個月港元定存冠絕全城息率的5.2厘，牌面上跑贏iBond （04239） 兩厘的「墊底息」，亦勝俗稱「長者iBond」的銀債，今年的保證息率更加至3.5厘。

中長期港元定存最高息排名，詳情可看下圖了解

▲ 3個月港元定存息率

▲ 3個月港元存息中，以工銀的5.2厘稱冠。

▲ 6個月港元定存息率

▲ 6個月存期方面，虛銀天星的1.1厘年息最高。

▲ 1年港元定存息率

▲ 1年港元定存，以集友息率最高，達0.88厘。

另方面，8月11日正式開業的虛銀livi，昨推新優惠，由11月16日起至今年底，客戶使用livi銀聯二維碼購物，將在下個月自動獲得3厘儲蓄年利率，最高存款額為5萬元。

在推廣期間，若客戶使用livi銀聯二維碼付款，可透過「Shake Shake」功能獲取獎賞，每次消費可獲最少10%獎賞（每次交易最多可獲100元獎賞），合共最高可獲500元獎賞。客戶每日最多可贏取3次獎賞，並於下次購物時使用。

綜觀11月開局至今，港銀的劈息浪加劇，共有13間大小行鬥減港元定存；放眼較短綫，單以本周來看，累計共有5間大小業界鬥減，除了今天的建行亞洲及交銀香港外；昨日再有3間大行出手，包括工銀亞洲、渣打及恒生 （00011） ，後兩者更一周兩連削。

專家指，以渣打是首間發鈔行於第四季帶頭減港元定存息，料存息的跌勢未止，且呈減快加慢格局。

渣打1個月港元定存息 低見0.05厘

渣打剛把一個月短存，由上周的0.18厘，驟削0.13厘；至昨天的新息率低見0.05厘。同樣，恒生於上周原本的短中長息劃一報0.6厘，經兩連降後，累削3個月0.15厘、新報0.45厘；半年與一年則累降0.1厘，齊險守0.5厘。而工銀亞洲則下調一年存息0.05厘，至0.65厘。

本周首兩個交易天，暫僅東亞銀行 （00023） 逆市獨加；但只是略加138天0.01厘，至0.52厘。至於集友則減完又加。

集友1年港元定存息 享0.88厘

而一年長息計，如集友於上周兩連削，把一年期累降0.1厘，新息率跌穿0.9厘，罕現0.88厘的今年新低；但仍穩守長息之首。半年期方面，「高息王」有雙冠軍，為大眾財務及天星齊報1.1厘。

一個月拆息今天終止8連跌，但仍未能重上0.11厘大關，僅報0.1071厘，續創10年半新低。

南洋商業銀行經濟及策略研所主管卓亮出認為，現時與樓按掛鈎的拆息竟跟美息呈現「倒掛」，即港息罕有低於美息近0.03厘。然而，即使萬一港元拆息失守0.1厘關，相信金管局暫毋須出招，增發票據抽走流動性，因臨近年結短期拆息或開始緩升，令跌幅逐漸收窄。

相關文章：【港元定期存款】兩大行一周兩連減港元定存息 無懼長者iBond息3.5厘搶資

【銀色債券】銀債12月1日開賣 券商擬派錢送股谷長者iBond客

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪