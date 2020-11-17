14.8卡粉紫鑽「玫瑰之魂」 以逾2億港元成交

瑞士日內瓦蘇富比拍賣會於11月11日，拍賣一顆史上最大的紫粉紅色鑽石，這顆鑽石名為「玫瑰之魂」（The Spirit of the Rose）。最後由一位匿名賣家經由電話出價投得，成交價高達2,440萬瑞士法郎（約2億港元）。

市場上只有約1%的紫粉紅色鑽石重超過10卡，而「玫瑰之魂」則重達14.8卡，所以十分罕有。其的原石重27.85卡，由全球最大鑽石生產商之一Alrosa在2017年開採，耗時一年將其打磨成橢圓形。「玫瑰之魂」的色澤更被評為艷彩（Fancy Vivid），而且內部並無瑕疵（Internally Flawless）。

「玫瑰之魂」曾經在香港、台北、新台幣展出，其拍賣底價為1,600萬瑞士法郎（約1.4億港元），其成交價較蘇富比原本預期的3500萬瑞士法郎（約3億港元）低。

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