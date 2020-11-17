  • 24°C
香港時間 : 20201117日 (二) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

14.8卡粉紫鑽「玫瑰之魂」 以逾2億港元成交

環球政經 19:03 2020/11/17

分享：

瑞士日內瓦蘇富比拍賣會於11月11日，拍賣一顆史上最大的紫粉紅色鑽石，這顆鑽石名為「玫瑰之魂」（The Spirit of the Rose）。最後由一位匿名賣家經由電話出價投得，成交價高達2,440萬瑞士法郎（約2億港元）。

市場上只有約1%的紫粉紅色鑽石重超過10卡，而「玫瑰之魂」則重達14.8卡，所以十分罕有。其的原石重27.85卡，由全球最大鑽石生產商之一Alrosa在2017年開採，耗時一年將其打磨成橢圓形。「玫瑰之魂」的色澤更被評為艷彩（Fancy Vivid），而且內部並無瑕疵（Internally Flawless）。

「玫瑰之魂」曾經在香港、台北、新台幣展出，其拍賣底價為1,600萬瑞士法郎（約1.4億港元），其成交價較蘇富比原本預期的3500萬瑞士法郎（約3億港元）低。

2021年人口普查招聘逾萬個職位　工作內容、薪金全面睇  詳情請看[下一頁]

【美元走勢】受疫苗及寬鬆政策影響　花旗料美元明年或跌兩成  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟

上一篇文章

【香港地產風雲@iM網欄】發展商的禮物

下一篇文章

【營人物語@iM網欄】天氣轉涼 飲老火湯愈飲愈肥？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛