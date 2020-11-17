【中國經濟】ING：中美科技戰是主要風險　預計明年中國經濟增長為7%

▲ 彭藹嬈料中美科技戰是中國經濟主要及長期風險。

荷蘭ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，中美貿易及科技戰依然是中國經濟的長期及主要風險，即使民主黨拜登出任美國總統也不會改變美國阻撓與中國業務來往的做法。另外，中國債務問題嚴重，個人、企業及地方政府的償還能力令人擔心，違約風險提高。

ING發表2021年中國市場展望報告預計，全年中國GDP增長為1.7%，預測明年經濟增速為7%，而在岸人民幣兌美元約為6.7，明年將升值至6.3元的水平。

彭藹嬈看好新舊基建、綠色出口及內需板塊。而中國5G行業極具潛力，不單只是5G建設，而是與5G有關的一系列應用產品等。但由於美國限制美國高端科技及晶片出口至中國，中國正在實現所有5G建設及產品全部為國產，料中國至少3年才能夠達到高端技術。

她又說，中國消費者受新冠肺炎疫情影響，只能夠在境內旅行及消費，見到國際奢侈品牌在內地有優惠及降價，料惠及中高端消費、醫藥、餐飲等行業。

香港失業率繼續攀升

至於本港經濟，彭藹嬈表示，疫情依然是香港經濟的最大阻礙，近期再收緊社交距離，短時間與內地通關日期再度延遲。政府保就業計劃年底前結束，且無意再推援助計劃，估計失業率再度攀升，影響零售、服務及餐飲等行業。

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編輯：陳華