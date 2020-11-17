  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】ING：中美科技戰是主要風險　預計明年中國經濟增長為7%

股市 18:21 2020/11/17

分享：

彭藹嬈料中美科技戰是中國經濟主要及長期風險。

荷蘭ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，中美貿易及科技戰依然是中國經濟的長期及主要風險，即使民主黨拜登出任美國總統也不會改變美國阻撓與中國業務來往的做法。另外，中國債務問題嚴重，個人、企業及地方政府的償還能力令人擔心，違約風險提高。

ING發表2021年中國市場展望報告預計，全年中國GDP增長為1.7%，預測明年經濟增速為7%，而在岸人民幣兌美元約為6.7，明年將升值至6.3元的水平。

彭藹嬈看好新舊基建、綠色出口及內需板塊。而中國5G行業極具潛力，不單只是5G建設，而是與5G有關的一系列應用產品等。但由於美國限制美國高端科技及晶片出口至中國，中國正在實現所有5G建設及產品全部為國產，料中國至少3年才能夠達到高端技術。

她又說，中國消費者受新冠肺炎疫情影響，只能夠在境內旅行及消費，見到國際奢侈品牌在內地有優惠及降價，料惠及中高端消費、醫藥、餐飲等行業。

香港失業率繼續攀升

至於本港經濟，彭藹嬈表示，疫情依然是香港經濟的最大阻礙，近期再收緊社交距離，短時間與內地通關日期再度延遲。政府保就業計劃年底前結束，且無意再推援助計劃，估計失業率再度攀升，影響零售、服務及餐飲等行業。

相關文章：【香港經濟】香港最新失業率維持6.4%　就業不足率不變企3.8%

【季績】TCL電子上季持續經營業務扣非後純利飆10.2倍

【美元走勢】花旗料明年美元貶值20%　疫苗分發將核實所有熊市訊號

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華

經濟 基建 科技戰 中國市場 5G 拜登 貿易 餐飲 銀行 零售

上一篇文章

【恒指夜期】ATMXJ下挫科指跌1.8%　恒指夜期微升2點（不斷更新）

下一篇文章

【銀色債券】銀債12月1 日開賣 券商擬派錢送股谷長者iBond客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
石Sir午市閒談 - 特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【美股期貨】道指期貨偏軟挫80點　Tesla獲納入標指盤前升13%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨偏軟挫80點　Tesla獲納入標指盤前升13%（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）