【低水筍盤】映灣園罕有雙景2房戶獲3組買家爭奪 代理：東涌區仍有不少筍盤

上月航空界現裁員潮，過去機組人員聚居地的東涌區筍盤盡現，過去一個月成交量大增，其中指標屋苑映灣園本月累錄得21宗成交，較上月同期10宗多1.1倍。最近該屋苑一個罕有單邊2房單位放盤5小時即以653.8萬元極速獲承接。

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中原地產高級資深分區營業經理蔡華航表示，映灣園1座高層C室，實用面積520平方呎，兩房間隔，原叫價660萬元。由於屋苑的2房單位主要望山景為主，以上2房單位位於1座單邊位置，景致開揚，享山景之餘亦可望部份海景，放盤罕有，整個屋苑同類景觀單位供應只有約20伙左右，鮮有放盤。加上上址向東南，又處於高層，甫放盤即吸引三組買家洽購，最終放盤不足5小時，由其中一組買家成功以653.8萬元購入，平均實用呎價12,573元，打算作自住用途。

蔡華航表示， 以上單位的租客為機組人員，最近因被裁而退租，業主把心一橫將單位賣出。原業主於2012年以375萬元買入單位，持貨約8年，賬面獲利278.8萬元，單位升值74%。

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蔡華航續稱，航空界人士主要於東涌區一帶租住物業，購入物業的比例不算高，現時有意沽出單位的機組人員業主，議價空間約為5至10%。「反而現時有不少放盤是原將單位租予機組人員，這類租客相對較穩陣，但當他們被裁而退租後，業主寧願將單位沽出，也不想另找新租客，故決定沽貨套現，一般來說，此類業主的議價空間也有3%至5%。」因此，他指現時東涌一帶仍有不少減價筍盤，吸引不少準買家前來尋盤。其中規模較大的映灣園有較多減價盤，現時實用面積約490平方呎的2房單位，入場費由600餘至610萬元起。

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記者：陳詠妍