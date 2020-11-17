  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低水筍盤】映灣園罕有雙景2房戶獲3組買家爭奪 代理：東涌區仍有不少筍盤

股樓投資 18:23 2020/11/17

分享：

 上月航空界現裁員潮，過去機組人員聚居地的東涌區筍盤盡現，過去一個月成交量大增，其中指標屋苑映灣園本月累錄得21宗成交，較上月同期10宗多1.1倍。最近該屋苑一個罕有單邊2房單位放盤5小時即以653.8萬元極速獲承接。

【專家觀點】專家籲重推租置計劃 料釋放4萬億元財富效應 林奮強：重推租置不會令樓價大跌，詳情按【下一頁

中原地產高級資深分區營業經理蔡華航表示，映灣園1座高層C室，實用面積520平方呎，兩房間隔，原叫價660萬元。由於屋苑的2房單位主要望山景為主，以上2房單位位於1座單邊位置，景致開揚，享山景之餘亦可望部份海景，放盤罕有，整個屋苑同類景觀單位供應只有約20伙左右，鮮有放盤。加上上址向東南，又處於高層，甫放盤即吸引三組買家洽購，最終放盤不足5小時，由其中一組買家成功以653.8萬元購入，平均實用呎價12,573元，打算作自住用途。

蔡華航表示， 以上單位的租客為機組人員，最近因被裁而退租，業主把心一橫將單位賣出。原業主於2012年以375萬元買入單位，持貨約8年，賬面獲利278.8萬元，單位升值74%。

【買樓收租】銀行又水浸借錢更手鬆 投資者頻出動 都會軒減價盤獲收租客850萬承接，詳情按【下一頁

蔡華航續稱，航空界人士主要於東涌區一帶租住物業，購入物業的比例不算高，現時有意沽出單位的機組人員業主，議價空間約為5至10%。「反而現時有不少放盤是原將單位租予機組人員，這類租客相對較穩陣，但當他們被裁而退租後，業主寧願將單位沽出，也不想另找新租客，故決定沽貨套現，一般來說，此類業主的議價空間也有3%至5%。」因此，他指現時東涌一帶仍有不少減價筍盤，吸引不少準買家前來尋盤。其中規模較大的映灣園有較多減價盤，現時實用面積約490平方呎的2房單位，入場費由600餘至610萬元起。

【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵，詳情按【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

 

低水 裁員 放盤 東涌 映灣園 收租

上一篇文章

【大行報告】資金輪換買舊經濟 瑞信薦21首選股　潛在回報最高近6成

下一篇文章

2021年人口普查招聘逾萬個職位　工作內容、薪金全面睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車