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【中概股】愛奇藝第三季收入按年跌3%優於市場預期 股價盤前跌8%

股市 18:42 2020/11/17

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為進一步收窄虧損，愛奇藝在本月13日宣佈會員費用加價，平均漲幅為26%，引起部分用戶不滿。

百度 （美﹕BIDU） 旗下視頻平台愛奇藝（美﹕IQ） 今天（16日）發表截至9月30日第三季業績，集團季內收入為72億元 （人民幣，下同），按年下跌3%，高於市場所預期的71.9億元。集團期內虧損收窄，第三季虧損12億元，按年下跌67.7%。愛奇藝盤前跌8%，報25.5美元。

集團表示，今季愛奇藝訂閱會員人數為1.04億人，超過99.5%為付款訂戶，比上年同期1.05億人減少約0.9%。會員服務收入為40億元，按年升7%。線上廣告收入為18億元，按年跌11%。愛奇藝表示，這是中國經濟環境仍未完全恢復所致。

愛奇藝創辦人、總裁兼行政總裁龔宇表示，集團今季表現良好，符合公司預期。愛奇藝今季廣告收益按年上升16%，未來集團將致力探索更多元化的節目內容，推動集團收益。

集團預計在第四季度，愛奇藝收入預測為72.8億元至77.3億元之間，料按年增長將處於幅度-3%至+3%。

為進一步收窄虧損，愛奇藝在本月13日宣佈會員費用加價，平均漲幅為26%，引起部分用戶不滿。

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編輯﹕賴奕羚

 

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