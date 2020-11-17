【轉數快】透身分證號碼綁定銀行戶口 料12月起FPS提供新功能 便利市民出糧

隨轉數快(FPS)將於12月初完成更新，料會增加一項新功能，即支援身分證號碼綁定銀行戶口的功能，用作收薪酬或政府款項等，毋須向銀行或相關機構提出更改。金管局發言人指，現正和銀行討論相關細節，預零售銀行日後會支援相關登記收款功能。

金管局指，身分證號碼綁定功能是不會用於「個人對個人」，即P2P轉帳，僅可向已有收款人身分證號碼的機構、企業及政府，並用作於款項發放，同時戶口持有人的身分證並非由銀行提供。若市民有意透過轉數快綁定銀行戶口，發放款項的機構須事前獲市民同意。

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發言人表示，新功能可提高發放款項效率及便利市民的方案，並參考新加坡、馬來西亞及泰國等國家推出的身分證號碼綁定功能，以作出薪酬及政府款項等服務；又指香港即將推出這種惠民的方案，同時會和業界進一步探討其他轉數快的新功能。

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責任編輯：潘曉豐