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【超級電腦】全球超級電腦排行榜　日本「富岳」蟬聯冠軍

科技 18:21 2020/11/17

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國際超級電腦大會今（17日）宣布，由日本理化學研究所（RIKEN）與富士通所共同研發的超級電腦「富岳（Fugaku）」，再次擊敗美國與中國等近500名對手，在超級電腦「TOP 500」排行中連續兩期蟬聯第一。

超級電腦計算速度快，每個國家都爭先恐後研發。國際超級電腦大會今（17日）宣布，由日本理化學研究所（RIKEN）與富士通所共同研發的超級電腦「富岳（Fugaku）」，再次擊敗美國與中國等近500名對手，在超級電腦「TOP 500」排行中連續兩期蟬聯第一。

【量子電腦懶人包】環球科技新戰場　科企搶研發量子電腦

【量子電腦】IBM科研藍圖：2023年量子電腦將突破1000位元

每年舉辦2次的超級電腦全球排行榜，成績分別會在6月及11月公布。而根據今日所公布的最新排行報告，日本超級電腦富岳的運算速度，達成每秒44.2京 （1京 = 10的16次方，1萬兆），計算速度較今年6月提升了約3京，大幅拋離排名第2的美國IBM超級電腦「高峰（Summit）」，僅有每秒14.8京的運算速度。而第三名及第四名的排名同樣不變，分別為IBM的「Sierra」與中國超級電腦「神威·太湖之光」。

值得一提的是，富岳有望在研發新冠肺炎治療藥等方面發揮作用，富岳正在進行相關測試，系統已基本完成。早前日本研究人員更曾利用富岳，模擬實驗病毒微粒在空氣中散佈的情況，並實驗到底距離多少才安全，結果發現安全距離為兩米。

專門對付iPhone　實驗室日以繼夜破解密碼

責任編輯：曾曉汶

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