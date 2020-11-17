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【閃‧亮‧人生@iM網欄】Proud of You 新鮮出爐「香港青年工業家」～Gary Lau

名人薈萃 19:25 2020/11/17

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一年一度由「香港工業總會」（工總）所舉辦的「香港青年工業家獎」，在上週五於香港海洋公園萬豪酒店隆重舉行。

轉眼間，我已是於11年前（即2009年）獲得此獎項的，因為這個獎項，開展了我人生重要的篇章。容許我在此感謝當天的伯樂，當年提名我參選的工總前副主席——劉展灝SBS, BBS, MH, JP，運年表業集團創辦人。感恩劉主席當年的提攜，並邀請我加入香港四大商會之一的「香港工業總會」，為工業界出一點點力量。

陳嘉賢 （2009）劉燊濤（2020） 香港青年工業家得獎者及 香港工業總會青委員會創會副主席

「廠二代 ‧ 創二代」

尊敬的劉主席早幾年前突然離開了我們，在今年的頒獎禮上，最感動的一幕，就是能夠見證著劉主席的大兒子，Gary Lau 劉燊濤先生，以鐘錶業界身份，榮獲2020年度「香港青年工業家獎」。

我倆雖未至於一起成長，但也算是識於微時，看著Gary結婚、生子、五年抱三！其實早在2011年，Gary已經和我，以及一眾工業界翹楚的「廠二代」，包括工總另一德高望重的前主席，建業五金塑料廠董事長、華南城創辦人之一的孫啟烈BBS, JP 的大兒子，我的好友Eric Sun 孫榮聰先生，三人一起聯同近三十位「廠二代」，創立了「香港工業總會青年委員會」的好「兄弟」，一起為工業的傳承作出努力。

聽著Gary 的得獎講辭，真的也有點眼濕濕，尤其聽到他對父親的感恩和惦念，以及過去的幾年，在沒有心理準備下接捧，和他的弟弟、母親並肩作戰，帶領旗下團隊繼續經營父親一手建立的事業，迎難而上。我眼中的Gary凡事處變不驚、和善低調，以及其八面玲瓏的待人接物、處世之道，真的很值得欣賞和學習。

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眼看著Gary秉承父親對鐘錶的熱誠，並能夠延續劉主席身上流着鐘錶的血脈，繼續將其鐘錶事業一代傳一代下去。雖然在香港繼續發展工業十分不容易，但我們一班「廠二代」也深信危中自有機的道理，「世上無難事，只怕有心人」，由「廠二代」絞盡腦汁變成「創二代」，這個旅程一定不易，但這也是我們作為工總新世代，共同的目標、堅持與承擔。

見證了Gary事業上的新一頁，除了跟他講了句「Proud of You」之外，更想代他說一句：「老豆，我得咗啦！」

「香港青年工業家獎」的起源

其實早於1988年，工總已開始每年舉辦「香港青年工業家獎」，作為工總的旗艦項目，志在公開表揚年齡介乎21至45歲、在其業界取得卓越成就的年青工業家。得獎者必須具備承先啟後、推陳出新的工業家精神，每位得獎者都是本地現代工業界的典範。

工總希望透過青年工業家獎項，啟發年青人投身工業界，延續前輩的輝煌成就。自1988年創辦以來，共有227名工業家獲得「香港青年工業家獎」的殊榮。

而今年亦是工總第17年舉辦「傑出工業家獎」，此獎項以嚴謹的評審程序稱譽，每年的評審委員會皆由政府、學術界、公營機構和工業界知名人士所組成，評審委員（見文末）親自接見各候選人，就其表現及貢獻作出公平不偏頗的評核，確保獎項授予最佳人選。

今年的「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」，除了選出10名來自不同工業界別的青年工業家外（見文末），大會也選出了年度傑出工業家得獎者，由理文造紙有限公司榮譽主席李運強博士獲頒此項殊榮，以表彰李博士在推動工業升級轉型、勇於創新，對工業和香港社會作出超卓貢獻。

本年度的得獎者來自塑膠製品、電子及電氣、酒店及航空用品、電訊、鐘錶、製藥、紡纖及服装配飾等多個行業，為工業界樹立典範，充分表現出他們的熱誠和抱負，相信未來工業界在他們的推動下，定能開創新大地！

【2020「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮 】得獎名單

2020傑出工業家獎
‧ 理文造紙有限公司 榮譽主席 李運强博士

2020香港青年工業家獎
‧ 保利高集團有限公司 首席執行官 鄭致恒先生
‧ 摩米士科技（香港）有限公司 創辦人及行政總裁 鄭冬生先生
‧ 明輝國際控股有限公司 副總裁兼執行董事 程俊華先生
‧ 京信通信系統控股有限公司 執行董事兼高級副總裁 霍欣茹女士
‧ 運年錶業有限公司 執行董事 劉燊濤先生
‧ 聯康生物科技集團 主席 梁國龍先生
‧ 信佳國際集團有限公司 執行董事、首席技術總監兼電子製造服務分部行政總裁 吳民卓博士
‧ 威信繩𧜵（國際）有限公司 董事總經理 丁可恒先生
‧ 智紡國際控股有限公司 董事會主席兼執行董事 黃繼雄先生
‧ 登輝控股有限公司 執行董事 俞國偉先生

香港工業總會官方Facebook
https://www.facebook.com/671960836221155/posts/3468773799873164/?extid=0&d=n

「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」官方網站
https://www.yiah.org/zh-hant/

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

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撰文 : 陳嘉賢

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