【美股分析】標指、道指周一創收市新高　新債王警告：美股估值過高

本周一（16日）新冠肺炎疫苗再有利好消息，提振市場氣氛，帶動美股三大指數大漲，道指收市升逾470點或1.6%，標指升41.7點或1.1%，二者皆創收市紀錄新高。不過有「新債王」之稱的Doubleline Capital創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）則大為看淡美股，指美股估值過高，並警告美元將在明年底及2022年顯著大跌。‘

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岡拉克認為，與其他股市相比，美股的表現過於「瘋狂」，過去5年中，標普500指數已經升76%，而法國CAC 40指數和日經225指數同期僅升約11%。與此同時，他還指美國在GDP增長方面一直落後，並將持續下去，預計美國明年實質GDP按年增3.7%，對比全球增長為5.2%。

他還指美股過去兩年的增長主要由微軟和「FAANG」 (Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google-parent Alphabet）帶動，若將這6隻股票排除在外，標普500指數過去兩年的走勢其實較為平坦，反映該指數較易受到上述大型增長股影響。

美元已經自3月高位累計跌10%，岡拉克認為，美國債務負擔已極其沉重，在加上疫情期間政府財政支出龐大，將令美元價值跌幅下跌。

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編輯：李勝男