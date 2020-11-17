【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路傳聖誕前通車　青嶼幹線將豁免收費　屯門往機場車程約10分鐘

連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的「屯門赤鱲角隧道公路」，有消息指將於今年聖誕節前通車，而青嶼幹線亦會同步豁免收費。

全長約9公里的「屯門赤鱲角隧道公路」通車後，駕車來往新界西北至大嶼山的時間將大為縮短。從屯門南往返香港國際機場，行車路程預計可縮短約22公里，現時約30分鐘的行車時間亦將會縮短至約10分鐘。「屯門赤鱲角隧道公路」為免費的隧道，2019年施政報告已建議當屯門至赤鱲角連接路海底隧道通車時，政府將豁免新隧道和青嶼幹線的收費。

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屯門機場巴士將改經及減價

至於屯門及元朗區的機場巴士路線亦會重組，據報道，龍運巴士的路線將分階段改經「屯門赤鱲角隧道公路」，預計首階段為屯門區內6條路線，分別為A33、A33X、E33、E33P、NA33，以及來往洪水橋至機場的A34。「A車」票價亦會由27.7元暫定減價至15元左右。而元朗、天水圍等路線則視情況才改道。

據屯門區議會今年6月的文件，機場巴士路綫及車費調整如下：（詳情有待巴士公司通車前公布）

A33（總站遷移至屯門公路轉車站）：$27.7-> $15

A33X（改經青山公路-新墟段）：$27.7-> $15

A34（新路綫，來往洪水橋至機場，經藍地、兆康、寶田、良景、山景及龍門路）： $15

E33（將途經蝴蝶站）：$13.9-> $12

E33P（將途經蝴蝶站）：$14.3-> $12

NA33（將途石排頭路及屯門站）：$40->$28

「屯門赤鱲角隧道公路」工程進度相片（請點按圖片放大觀看）

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「屯門赤鱲角隧道公路」最初被稱為「屯門至赤鱲角連接路」，分為南面連接路和北面連接路兩段，地政總署在今年9月建議命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。南面連接路連接在大蠔的北大嶼山公路和香港國際機場東北面對開水域的港珠澳大橋香港口岸。北面連接路則連接港珠澳大橋香港口岸和内河碼頭旁的屯門第40區，再經屯門第46區的收費廣場後，連接在蝴蝶灣附近的龍門路及龍富路。

▲ 新道路全長約9公里，將會大大縮短往來新界西北與大嶼山的行車時間。 來源：路政署

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責任編輯：葉卓偉