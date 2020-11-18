【交通基建】屯門赤鱲角連接路12月27日通車　青嶼幹線將豁免收費　屯門往機場車程約10分鐘

政府公布，連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角北面連接路（包括「屯門赤鱲角隧道」）將於12月27日（星期日）通車，同日青嶼幹線亦會豁免收費。

連接路通車後，駕車來往新界西北至大嶼山的時間將大為縮短。從屯門南往返香港國際機場，行車路程預計可縮短約22公里，現時約30分鐘的行車時間亦將會縮短至約10分鐘。

連接路為免費公路，通當同日青嶼幹線收費亦會豁免。屯門至赤鱲角連接路是青嶼幹線以外，連接香港國際機場和市區的另一條陸路通道，開通後有助分流往來大嶼山的交通。

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屯門機場巴士將改經及減價

至於屯門及元朗區的機場巴士路線亦會重組，據報道，龍運巴士的路線將分階段改經屯門赤鱲角連接路，預計首階段為屯門區內6條路線，分別為A33、A33X、E33、E33P、NA33，以及來往洪水橋至機場的A34。「A車」票價亦會由27.7元暫定減價至15元左右。而元朗、天水圍等路線則視情況才改道。

據屯門區議會今年6月的文件，機場巴士路綫及車費調整如下：（詳情有待巴士公司通車前公布）

A33（總站遷移至屯門公路轉車站）：$27.7-> $15

A33X（改經青山公路-新墟段）：$27.7-> $15

A34（新路綫，來往洪水橋至機場，經藍地、兆康、寶田、良景、山景及龍門路）： $15

E33（將途經蝴蝶站）：$13.9-> $12

E33P（將途經蝴蝶站）：$14.3-> $12

NA33（將途石排頭路及屯門站）：$40->$28

新路工程進度相片（請點按圖片放大觀看）

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屯門至赤鱲角連接路由北面連接路和南面連接路組成。北面連接路全長5.5公里，其中約5公里為屯門──赤鱲角隧道，是連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸人工島的海底行車隧道；而南面連接路已於2018年10月通車。

政府表示，路政署的承建商正進行最後階段的工作，例如更換現有路牌以配合北面連接路通車和青嶼幹線豁免收費的安排。路政署亦正與不同部門及機構（例如隧道管理公司）為開通相關路段作好準備，包括進行相關演練工作。路政署聯同運輸署及相關部門會於稍後介紹具體通車安排。



▲ 新道路全長約9公里，將會大大縮短往來新界西北與大嶼山的行車時間。 來源：路政署

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責任編輯：葉卓偉