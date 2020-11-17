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【重返職場】64歲Python之父嫌退休生活無聊　退休一年加入微軟開發者團隊

科技 19:00 2020/11/17

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現年 64 歲的程式語言Python之父 Guido van Rossum日前在Twitter上表示，退休生活實在太無聊，決定加入微軟（Microsoft）的開發者團隊！

現年 64 歲的程式語言Python之父 Guido van Rossum在去年宣布正式退休後，是甚麼驅使他再重返職場？Guido van Rossum日前在Twitter上表示，退休生活實在太無聊，決定加入微軟（Microsoft）的開發者團隊！

程式語言Python是Guido van Rossum職業生涯中最為人所知的成就，他帖文中指出，入職微軟有很多工作的選擇，亦有大量開源項目工作，而之後將致力於「讓 Python 變得更好用」，還不僅在Windows上。

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事實上，他在1982年取得了阿姆斯特丹大學的數學暨電腦科學碩士，隨後在荷蘭數學和電腦科學研究學會（CWI）部門開發分散式系統，並因為對已有的程式設計語言感到十分失望，而決定開發一門易於使用、功能強大的程式語言。最終在1991年發表了Python高階程式語言，因此被稱為Python之父。

而去年 10 月，他已離開工作了 6 年半的Dropbox並宣布退休。此前他還曾經在多間研究機構任職，包括荷蘭數學及電腦科學研究學會（CWI）、美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology）、國家創新研究公司（Corporation for National Research Initiatives）等。至2000年加入開源碼應用伺服器公司Zope工作，2005年被挖角到Google，2013年才轉戰至Dropbox。

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責任編輯：張寶燕

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