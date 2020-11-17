【營人物語@iM網欄】天氣轉涼 飲老火湯愈飲愈肥？

天氣開始轉涼，放工後喝一碗「愛心靚湯」就最窩心不過，但當心這靚湯隨時還附上脂肪給你。昨天，天妮上來公司找我吃晚飯，一如以往，她來到第一件事就是「上磅」，她驚慌大叫：「你公司的脂肪磅肯定壞了！」我笑著揶揄她：「是否想說，明明自覺已吃得十分清淡，脂肪卻還增加了？」天妮猛點頭表示認同。

她遞上伯母煲的靚湯給我，說：「趕快趁熱喝！我媽說這湯水很適合女人，既滋補又可補充鈣質。」我打開保溫壺，湯水果然很「足料」，有木瓜、豬骨、雞腳及花生；我仿似柯南上身，笑說：「謎底已經解開！」

很多人誤以為用豬骨煲成奶白色的湯，鈣質必定豐富，但事實上，豬骨即使經長時間煲煮，釋出在湯水的鈣質依然有限；相反，從豬骨溶解出最多的是脂肪；雞腳也是高脂食材之一，尤其它所含大部份為「壞脂肪」— 飽和脂肪。

我接著說：「我記得你媽患有高膽固醇，要小心不宜經常煲骨湯；將豬骨改為瘦肉或豬𦟌，可大大減低湯水的脂肪量，粗略估計，一碗瘦肉湯跟豬骨湯比較，它們的熱量足有一倍之差。」

天妮再問：「這麼看來，素湯是否較健康？」

「不一定！素湯往往會加入果仁如腰果、合桃、花生等， 四粒腰果或合桃已等同一茶匙油份，你媽向來重視真材實料，相信若以這些果仁煲湯，絕非以「粒」去計呢！雖然果仁所含的是不飽和脂肪，但過量攝取同樣致肥，愛心湯水反變增肥陷阱。

我亦給天妮一個小小提議：「煲湯時可放一至兩粒乾瑤柱，那不用加入雞腳，亦可帶出湯水的鮮甜味道呢！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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