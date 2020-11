【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,多州都成為新冠肺炎疫情熱點。加州的每日確診數字於10日内增一倍,加州州長緊急刹停經濟重啟計劃,加州大部分地區都恢復最嚴格的防疫限制,洛杉磯縣官員更考慮實施宵禁。

加州周一(16日)再增9,890宗新冠肺炎病例,過去7日平均每日增加8,198宗確診,於上周更成為繼德州後,第二個突破100萬確診的州分。加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)稱,本月第一周的確診數字增長達51.3%,創下該州自爆發疫情以來的最大增幅。

紐瑟姆指出疫情不再只是集中於少數地區,更表示:

各個年齡層、族群、種族、民族和州内每個地區,我們都看到患病率和確診率上升。

(Every age group, every demographic, racial, ethnic, every part of the state, we are seeing case rates increase and positivity rates increase.)