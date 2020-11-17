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【美國疫情】加州經濟重啟計劃急刹停 洛杉磯縣擬宵禁

環球社會熱點 17:54 2020/11/17

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加州的新冠肺炎每日確診數字於10日内增一倍，加州州長緊急刹停經濟重啟計劃。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，多州都成為新冠肺炎疫情熱點。加州的每日確診數字於10日内增一倍，加州州長緊急刹停經濟重啟計劃，加州大部分地區都恢復最嚴格的防疫限制，洛杉磯縣官員更考慮實施宵禁。

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加州周一（16日）再增9,890宗新冠肺炎病例，過去7日平均每日增加8,198宗確診，於上周更成為繼德州後，第二個突破100萬確診的州分。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）稱，本月第一周的確診數字增長達51.3%，創下該州自爆發疫情以來的最大增幅。

紐瑟姆指出疫情不再只是集中於少數地區，更表示：

各個年齡層、族群、種族、民族和州内每個地區，我們都看到患病率和確診率上升。

（Every age group, every demographic, racial, ethnic, every part of the state, we are seeing case rates increase and positivity rates increase.）

紐瑟姆宣布緊急刹停（pulling the emergency brake）重開計劃，全州超過94％的人口和大多數企業都要接受最嚴格限制，由周二（17日）起生效。室内餐飲業將要暫時關閉，除了部分特殊豁免人士外，全州民眾外出時都要戴口罩。

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洛杉磯縣有官員更表示，為免企業全天候停業，他們正考慮實施宵禁措施，讓企業可在有限時間内維持商業活動，同時遏制疫情。

洛杉磯縣公共衛生總監費雷爾（Barbara Ferrer）更警告，隨著感恩節假期將近，民眾應取消假期旅行計劃，同時避免與非家庭成員社交聚會，以減低感染風險。

責任編輯：鄭錦玲

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