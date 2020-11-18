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【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！

環球政經 12:33 2020/11/18

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租樓住還是置業，每人有不同看法，事前也應自己計計數。有網民近日出帖指，其公司高層全部租樓住，原因是他們太早「落車」，又認為他們不肯承認自己做錯決定，為他們歎息：「為必呢.....」

【樓市熱話】35歲男網友準備成家 「買太古城 VS 加多幾百萬買新樓」【下一頁】

【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣【下一頁】

有網民表示，始終有一班人是喜歡租樓。有人指：「可能人哋有十層平樓，租一間貴樓自住呢！」也有人突破盲點：「人地有租金津貼，使唔使話過你知？」有人表示同意，指：「通常大公司高層包租住，閒閒哋5至10萬一個月，冇得變現，所以一向都係自己買一層收租，公司出錢租自住。」

出帖者之後補充，只其高層也「好識計數」，也曾經上過車，但因「計得太盡」，早了落車賣出物業後，到現時都未能再次置業。他更指，上司數年前建議他賣出物業，「好彩我冇信佢哋。」

另有網民列出高層只租不賣的6大原因，其一當然是因為有租屋津貼，原因如下：

1) 好多公司高層都有租屋津貼

2) 佢地隨時可以cash買，未出手

3) 有啲鍾意買咗間靚樓，租出去，自己住冇咁靚嘅，賺差價

4) 大陸同海外都有物業

5) 真心鍾意租樓，得閒煩下業主

6) 就快退休移民，買乜鬼樓

 

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責任編輯：楊子瑩

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