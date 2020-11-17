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【制裁中資】美國投資禁令　高盛指更需留意MSCI指數動靜

股樓投資 17:46 2020/11/17

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早前美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關係的中國公司，涉及上市公司近42間，當中有48隻股票，3隻為A+H，3間有美國存托憑證（ADR）。高盛認為，該42間企業的美資投資，佔總市值大約3%，若全部撤出，將導致大約140億美元的流出。

除了美資持股外，高盛提醒要留意MSCI指數公司，會否因美國禁令而降低以上公司的比重，甚至把其剔出指數，如果如此，影響將涉及美國以外的投資者。高盛估計，若所有追蹤MSCI全球、新興市場及亞洲的指數主動及被動基金都要全面沽清持股，將有280億美金的股份需要沽出，沽售時間或長達590日。

高盛預計其中中國移動 （00941） 潛在被動及主動流出資金達到146億美元，中國鐵塔 （00788） 則流出27.4億美元。

 

 

 

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