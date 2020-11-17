【香港經濟】香港最新失業率維持6.4%　就業不足率不變企3.8%

▲ 香港最新失業率維持6.4%，政府表示進一步呈現穩定跡象。（資料圖片）

政府統計處公布最新失業率，8月至10月經季節性調整的失業率6.4%，與7月至9月期間相同，而失業人數整體就減少2,000人。就業不足率亦都維持不變，最新仍處3.8%水平。

與7月至9月比較，最新統計顯示，零售、住宿及膳食服務業的失業率有較明顯下跌，而上升則主要見於運輸業。

羅致光：現進一步穩定跡象 續密切留意情況

失業人數（不經季節性調整）由7月至9月減少2,000人至最新的25.78萬人。同期的就業不足人數亦少1,100人至14.8萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場情況仍然困難，但在本地疫情受控下呈現進一步穩定跡象。他續指，雖然整體經濟情況在近月見到改善，但僱主的招聘意欲應會依然審慎，尤其是當經濟前景仍受正在變化的疫情所困擾，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府會繼續密切留意相關情況。

經濟師：失業率滯後恐未見頂 年底或見6.7%

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷日前受訪時表示，本港經濟某程度上已經見底，該行最新預測，第4季GDP料按年收縮1%、全年收縮5.6%，較政府最新修訂預測樂觀。

他解釋，主因是香港去年底受社會事件困擾，經濟與現時同樣低迷，故不會再出現年初的大幅收縮，但要視乎會否爆發第4波疫情，否則全年GDP或錄得7至8%的收縮。

他又相信，失業率仍未見頂，特別是保就業計劃中，參與的企業數目減少，而且零售、酒店等行業未見顯著好轉，預期年底失業率或升至6.7%，並推算國泰航空 （00293） 早前裁員或者推升失業率0.1個百分點。

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編輯：趙穎妍