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【ET講股通】孫運喜︰疫苗升浪　同場加映答股環節（立即觀看）

股市 18:53 2020/11/17

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港股表現牛皮，恒指升33點，收報26415點，大市成交1,436億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，傳統經濟股受捧，滙豐 （00005） 升1.2%至39.25元；惟新經濟股續弱，小米 （01810） 跌4.4%至24.1元，阿里巴巴跌1.7%至249.8元。

市況形勢紛紜：一、新舊經濟板塊交替輪動；二、恒指稍升，惟國企指數回軟，技術走勢上形成下降通道，走勢與恒指截然不同；三、傳內地多家國家背景企業違約，市場憂慮難消。

美滙積弱  資金續流向新興市場

展望後市，恒指形勢相信偏好：一、美滙指數續在低位徘徊，有利資金流入新興市場，道指昨晚大升470點；二、疫苗利好消息愈出愈多，估計明年4月可以廣泛分發，利好傳統經濟股，包括金融、資源、本地地產股等；三、外圍不明朗因素漸消退，包括美國總統大選結果；四、市場對中國經濟前景愈趨正面，大行調升恒指目標價。

展望後市，恒指中綫突破機會偏高，第一步阻力先看26700點。

小米或見雙頂  滙豐宜突破40元

個股方面，華為出售榮耀品牌，或不利小米手機業務。小米或見雙頂，下一步支持看20天綫。滙豐仍未升穿250天牛熊分界綫，若升穿40元阻力，走勢可望向好，且見圓底。

【「ET講股通」問股環節，包括︰農夫山泉、金山軟件、宇華教育、愛康醫療︰立即觀看

美滙指數 小米集團－W（01810） 滙豐控股（00005） 恒指走勢 投資推介 個股分析 技術分析

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