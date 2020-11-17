全球最大貿易集團RCEP是象徵式經濟合作抑或具實質意義？ 景順﹕未來還需關注以下潛在因素

▲ 國與日本﹑韓國﹑澳洲及新西蘭以及東盟十國等15個國家於15日正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》。

經歷超過30次談判後，中國與日本﹑韓國﹑澳洲及新西蘭以及東盟十國等15個國家於15日正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP， Regional Comprehensive Economic Partnership），RCEP將涵蓋全球三份之一人口 （約22億人） 及三份之一全球國民生產總值 （26.2萬億美元），協定生效後，RCEP將成為全球最大貿易集團。

外界預料，此協議將可深化亞洲區域經濟整合發展，惟現時RCEP部分細節仍未落實，RCEP到底是中國與東盟成員國的象徵式經濟合作，抑或對未來幾年亞太區貿易市場具有重大影響？ 各界說法大有不同。

RCEP最受外界注目的內容為減免海外貨品進口關稅。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭分析，RCEP為中日韓三國之間首個簽署的自由貿易協定，預料RCEP對日韓GDP影響最大。

他表示，RCEP降低中國本土市場關稅，促進區內國家市場消費活動，預料到2030年，在消費和電子商務技術行業內，RCEP將為成員國地區經濟增加近2000億美元收益。

不過他指，RCEP未來發展還需關注以下潛在因素﹕

1. 美國會否重返CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定，原稱為TPP 跨太平洋夥伴關係協定）

特朗普在任期間，曾表示跨太平洋夥伴關係協定 （TPP，後改名為CPTPP）損害美國製造業，其後於2017年1月簽署行政命令，代表美國退出TPP。據美國商務部日前表示，現時美國只有與南韓、澳洲和新加坡設有雙邊貿易協定。拜登上場後，在他帶領下的美國會否重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP），以制衡中國現正參與的RCEP，或是申請加入RCEP？ 拜登在昨天（17日）間接回應指，他在下年1月將會宣佈有關計劃。

滙豐亞洲地區經濟研究總管Frederic Neumann表示，預料美國對部分RCEP有興趣建立雙邊貿易關係，但不會考慮加入CPTPP或RCEP。

目前同時參與RCEP和CPTPP的國家有﹕澳洲、文萊、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、越南

除及上述國家外，參與RECP的其他成員國﹕印尼、菲律賓、南韓、泰國、柬埔寨、中國、老撾、缅甸

參與CPTPP 但沒有參與CPTPP的其他成員國﹕加拿大、墨西哥、秘魯、智利

2. RCEP條款對中國經濟影響？

分析師Ujishima Yuki指，RCEP條款之後或會對成員國的勞工法例、國企、處理投資者糾紛等相關機制設有限制，或促使中國進一步開放營商環境。

不過，美國智庫Brookings Institute 表示，對比起CPTPP，RCEP甚少詳細講述有關勞工、環境保障等要求。不過，在RCEP附件二 （Schedule Commitments of China） 內文有提到，「中方保留任何權力去保護對國家必要的財產，包括進行資產審查。」，料RCEP成員國在區域經濟一體化進程上，仍暫時處於加強貿易聯繫的層面。

RCEP何時生效？

早前RCEP成員簽署聲明中提到，據RCEP規定，協議生效至少需獲6個東盟成員國和3個非東盟成員國國內法律審批批准，東盟促使各國加快進程，推動RCEP早日能夠實施。

香港會否有望加入RCEP？

商務及經濟發展局局長邱騰華今表示，香港熱切期望加入有關協定。他指，當時機成熟，RCEP成員容許新成員加入時，香港樂意就加入RCEP與其他成員國展開討論。

RCEP由來

RCEP源於2011年11月東協高峰會時，東盟成員通過《東協區域全面經濟夥伴關係架構》，當時希望深化以東協會核心的區域經濟整合，中國、日本、韓國、印度等國亦有受邀參與。

及後各國於2012年至2013年，東盟各國分別通過《啟動RCEP談判聯合聲明》及成立貿易談判委員會，在2013年至2020年期間進行近31次談判，最終除印度外，15個國家在11月15日正式簽署RCEP。

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編輯﹕賴奕羚