【中美角力】農產品價格攀升　再貴，中國商人照單全收

據報道，多得中國不斷購入美國農作物，美國的黃豆、玉米等農產品的價格節節上升，美國農民自然賺個盤滿缽滿。同時，價格再貴，似乎沒有降低中國商人掃貨的意欲。

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自8月見底後，大豆、玉米和硬紅冬麥的期貨價格已上漲超過30%，而用於動物飼料和加工食品的軟紅冬麥的期貨價格上升約20%。

有分析指，自從中美簽定首階段貿易協定，美國對中國的大豆銷量增加1倍。雖然中國已向美國入口逾230億美元的美國農產品，但距離兌現首階段貿易協議的條款，尚有上百億美元的空間要追。

事實上，糧食價格升幅亮麗，撇除了中美貿易協議，也有客觀的利好環境，一來中國今年走出了非洲豬瘟的困境，並開始重建生豬存欄量，刺激對農作物的需求；二來，美國大平原、阿根廷、俄羅斯和巴西等國家因乾燥天氣，導致農作物減產，削弱了供應的預期。

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資料顯示，美國農業部預計在銷售年度結束時，美國小麥和玉米庫存將比前幾年水平低出15%，俄亥俄州、印第安納州因收成不佳，預期季尾庫存約為1年前的三分一。

換言之，在中國需求不減的情況下，供應不足，將進一步刺激農產品價格上漲。

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記者：林衛