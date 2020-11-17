  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】農產品價格攀升　再貴，中國商人照單全收

股樓投資 17:27 2020/11/17

分享：

據報道，多得中國不斷購入美國農作物，美國的黃豆、玉米等農產品的價格節節上升，美國農民自然賺個盤滿缽滿。同時，價格再貴，似乎沒有降低中國商人掃貨的意欲。

【買樓理財】港島樓500萬有找　市區低價置業不是夢？，請看【見下頁

自8月見底後，大豆、玉米和硬紅冬麥的期貨價格已上漲超過30%，而用於動物飼料和加工食品的軟紅冬麥的期貨價格上升約20%。

有分析指，自從中美簽定首階段貿易協定，美國對中國的大豆銷量增加1倍。雖然中國已向美國入口逾230億美元的美國農產品，但距離兌現首階段貿易協議的條款，尚有上百億美元的空間要追。

事實上，糧食價格升幅亮麗，撇除了中美貿易協議，也有客觀的利好環境，一來中國今年走出了非洲豬瘟的困境，並開始重建生豬存欄量，刺激對農作物的需求；二來，美國大平原、阿根廷、俄羅斯和巴西等國家因乾燥天氣，導致農作物減產，削弱了供應的預期。

【宏觀中國】企業債連串違約　或打窒外資進入債市信心，請看【見下頁

資料顯示，美國農業部預計在銷售年度結束時，美國小麥和玉米庫存將比前幾年水平低出15%，俄亥俄州、印第安納州因收成不佳，預期季尾庫存約為1年前的三分一。

換言之，在中國需求不減的情況下，供應不足，將進一步刺激農產品價格上漲。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

經濟 貿易 非洲豬瘟 美國 中國 中美貿易協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車