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【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟

環球社會熱點 17:25 2020/11/17

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外媒報道，在聽證會前夕，特朗普團隊四名負責賓夕法尼亞訴訟的律師，有三名選擇退出訴訟。

美國大選結果尚未有定論，民主黨候選人拜登已宣布自己勝選，總統特朗普則多次斥指選舉出現舞弊，揚言會從法律途徑申訴，其中搖擺州分賓夕法尼亞州是其中一個重要戰場。惟外媒報道，在聽證會前夕，特朗普團隊四名負責訴訟的律師，有三名選擇退出訴訟。

周一（16日）的法庭文件表示，律師克恩斯、斯科特和休斯「已撤回其作為原告律師的出庭資格」（move to withdraw their appearance as counsel for Plaintiffs）；並提到斯卡廷吉（Marc Scaringi）「將擔任原告的法律顧問；原告同意撤回」（will act as counsel for Plaintiffs. Plaintiffs consent to this withdrawal.）。

【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工【下一頁】

此前，Porter Wright Morris & Arthur LLP的律師在上周四（12日）晚提交文件，退出關於賓夕法尼亞州選舉結果的訴訟，不再擔任該案律師。

特朗普競選團隊指控，賓夕法尼亞州的點票過程出現違規行為，包括大批郵寄的非法選票被當作合法選票點選，當中有14,000張選票應該作廢，整個選舉過程違憲。

共和黨在多州法院發起選舉訴訟，但3個關鍵州的訴訟遇挫，除了賓夕法尼亞州外，還有亞利桑那州和密歇根州。

【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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