【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟

▲ 外媒報道,在聽證會前夕,特朗普團隊四名負責賓夕法尼亞訴訟的律師,有三名選擇退出訴訟。

美國大選結果尚未有定論,民主黨候選人拜登已宣布自己勝選,總統特朗普則多次斥指選舉出現舞弊,揚言會從法律途徑申訴,其中搖擺州分賓夕法尼亞州是其中一個重要戰場。惟外媒報道,在聽證會前夕,特朗普團隊四名負責訴訟的律師,有三名選擇退出訴訟。

周一(16日)的法庭文件表示,律師克恩斯、斯科特和休斯「已撤回其作為原告律師的出庭資格」(move to withdraw their appearance as counsel for Plaintiffs);並提到斯卡廷吉(Marc Scaringi)「將擔任原告的法律顧問;原告同意撤回」(will act as counsel for Plaintiffs. Plaintiffs consent to this withdrawal.)。

此前,Porter Wright Morris & Arthur LLP的律師在上周四(12日)晚提交文件,退出關於賓夕法尼亞州選舉結果的訴訟,不再擔任該案律師。

特朗普競選團隊指控,賓夕法尼亞州的點票過程出現違規行為,包括大批郵寄的非法選票被當作合法選票點選,當中有14,000張選票應該作廢,整個選舉過程違憲。

共和黨在多州法院發起選舉訴訟,但3個關鍵州的訴訟遇挫,除了賓夕法尼亞州外,還有亞利桑那州和密歇根州。

