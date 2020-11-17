失業率最新數字不變 6.4%並列16年新高

新冠肺炎疫情還未定下來，令大經濟環境未如理想。政府今日（17日）公布失業率最新數字．8月至10月的失業率維持在6.4%，與上一期（7至9月）數字相同，並列近16年新高，但本期預計數字較預計低。

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另外就業不足率亦保持不變，處於於3.8%水平，而失業人數（不經季節性調整）則有25.7萬人，較7月至9月的25.9萬人，減少2000人。

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在各行各業中，主見零售、住宿及膳食服務業失業率有明顯下跌，上升則主要見於運輸業。就業不足率方面，下跌主要見於教育業，而上升主要見於運輸業。

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責任編輯：翁嘉陽