【銀色債券】銀債12月1 日開賣 券商擬派錢送股谷長者iBond客

▲ iBond今天收市雖是歷來最低，但券商指絕不妨礙長者對銀債的興趣。

iBond （04239） 今天（11月17日）收報102.75元，較專家普遍預期可挑戰105元為差，更是歷來多批iBond首掛中收市表現最差。不過，券商仍積極為下一個戰場作布局，3間經紀行率先表態，擬為12月1日正式開賣的銀債提供優惠，如派錢及送股等着數。業界指俗稱「長者iBond 」爆搶客戰，皆因今年的「包底息」由3厘驟增至3.5厘，令不少銀髮族深感興趣落注。

想知銀債最新銀行優惠？可看【下一頁】

有關銀債開賣詳情及重要日期，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

耀才證券 （01428） 、一通證券及致富證券不約而同表示，正密鑼緊鼓為銀債提供優惠，但礙於「長者iBond 」不設二手市場，故暫無意像iBond有孖展認購等免息入飛的着數。

致富擬推「七免」 兼享迎新優惠

致富證券董事暨證券部主管郭家安說，擬為銀債打「七免牌」，豁免多項基本收費，包括︰認購手續費、託管費、代收利息費、存入費、到期贖回費、提早贖回手續費及轉出費。再者，合資格的新舊客戶皆有迎新獎賞，例如︰新客成功開立帳戶，即有機會可獲50元超市現金券，現有客戶成功推薦一位親朋戚友開戶，亦獲相同禮遇。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬透露，有意為銀債的合資格新開戶者，送廿股盈富基金 （02800） 兼10股滙豐 （00005） 。

一通證券行政總裁宓光輝說，暫擬為銀債提供「六免」，比方︰認購手續費、託管費、代收利息費、存倉費、到期贖回費及提早贖回費。

惟上述3行皆強調，具體詳情仍待銀債於下月初至12月11日正式發售才落實。至於現時一眾大小銀行，已為銀債提供優惠，如中銀香港 （02388） 、花旗、恒生 （00011） 及大新 （02356） 齊打「七免牌」；星展則為「五免」。

此外，為iBond7特設回收價的信誠證券，其聯席董事張智威表示，今天臨收市前以102.856元作回購；較港交所 （00388） 的收報102.75元為高。

至於第7批官債表現失色，宓光輝解釋，是投資者回歸基本步，畢竟本港通脹急回，且呈下行風險；短期更閃現通縮，故限制債價難升上104元。

專家料10月仍現通縮 遏iBond短線走勢

市料本周五（11月20日）政府公布的10月份消費物價指數（CPI）仍陷收縮，東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安料，連續4個月乍現通縮；宓光輝認為，將影響iBond的短綫漲勢。

星展香港經濟師謝家曦預計，10月份CPI再下跌2%，主要受疫情及國泰 （00293） 等大裁員所累，消費疲弱。但相信全年仍有正數，通脹恢復升1.1%；明年再錄得2%升幅。本港剛公布第3季GDP，就算經濟數據按季度有改善，最壞情況已成過去；可是，新冠肺炎重創下，相信全年仍陷萎縮，再跌7%。及至明年才由負轉正，回升4%，難免令借貸需求疲弱，銀行高息吸存乏出路，宓光輝補充，凸顯銀債3.5厘「勢底息」甚吸引。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪