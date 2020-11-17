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【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬

環球社會熱點 17:46 2020/11/17

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威斯康星州選舉委員會表示，如特朗普要求重新點票，費用可達790萬美元（6124萬港元）。

美國大選結果尚未獲官方承認，目前落後拜登的特朗普揚言會從法律途徑挑戰選舉結果。在搖擺州分之一的威斯康星州，特朗普得票落後拜登0.7%，按該州法例可要求重新點票。威斯康星州選舉委員會周一（16日）表示，如果特朗普要求重新點票，費用可達790萬美元（6124萬港元），並須提前支付。

據Edison Research民調機構的數據顯示，拜登在11月3日的大選中，得票比對手特朗普多0.7個百分點，多約20,000票，取得壓倒性勝利；其時，該州已點算99％的選票。

【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工

根據威斯康星州法的律，由於拜登勝出對手的票數少於1％但大於0.25％，作為第二名的對手特朗普有權要求重新點算該州320萬張選票，但須先支付點票費用。

威斯康星州選舉官沃爾夫（Meagan Wolfe）預計，今年點票費用可達790萬美元（6124萬港元），比上屆要求重新點票的綠黨候選人斯坦（Jill Stein），僅需支付200萬美元要多得多。

沃爾夫不諱言，今年點票報價明顯高於2016年的點票費用，因為受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，點票人員需要保持社交距離，需要更大空間，也要做足防疫措施，令成本增加。沃爾夫表示，暫時未收到重點申請。

責任編輯：葉芷樺

疫情 選舉 特朗普 拜登 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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