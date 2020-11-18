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特朗普擬攻擊伊朗但被勸退 伊朗：若來真 將毀滅性報復

環球政治 11:34 2020/11/18

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《紐約時報》報道，美國總統特朗普上周詢問以導彈攻擊伊朗核設施的選項，但最終被幕僚說服放棄。路透社引述一名官員稱，特朗普上周四（12日）與國家安全幕僚開會時，提出這項要求，有在場官員警告，這可能引發更廣泛衝突。伊朗回應稱，如果美國真的發動攻擊，伊朗將「毀滅性」報復。

《紐約時報》報道，4名現任及前華府官員透露，國際原子能機構（IAEA）上周三（11日）發表報告後，美國部分國安官員開會討論伊朗問題。白宮未有評論事件。

報告指，伊朗的鈾儲存量持續增加，已超出《伊朗核協議》規定上限的12倍，疑把濃縮鈾放在納坦茲（Natanz）的設施。

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官員透露，特朗普問到，以導彈攻擊伊朗核設施的可能，以及如何回應伊朗較佳。在場官員包括副總統彭斯、署理國防部長米勒、參謀長聯席會議主席米利將軍等，有份勸阻特朗普攻擊伊朗核設施。

報道稱，官員認為，一旦攻擊伊朗核設施，會觸發全面衝突的風險。雖然特朗普打消攻擊伊朗的念頭，但有可能把目標轉向伊朗在區內的資產及盟友。

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報告指，伊朗的濃縮鈾疑存放在納坦茲（Natanz）的設施。

責任編輯：鄧燕君

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