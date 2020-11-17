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【美元走勢】花旗料明年美元貶值20%　疫苗分發將核實所有熊市訊號

股市 17:31 2020/11/17

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花旗稱，疫苗問世將會令明年美元大跌20％。

Moderna疫苗成效較輝瑞疫苗更高，增強市場對經濟復甦的憧憬。花旗指，如果新冠疫苗廣泛發放及貨幣政策持續寬鬆，預期明年美元最多貶值20%。花旗分析師謝文華（Calvin Tse）發表報告表示，疫苗分發將核實所有熊市訊號，美元走勢類似2000年代初至中期。

英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗，詳見【下一頁】

報告指，彭博美元指數已從3月高位下跌約11%，周一又承受新壓力，因消息指美國製藥廠Moderna研製的疫苗臨床試驗證實有效率達95%，將會衝擊對美元、日圓和美國公債等避險資產的需求。

謝文華稱，投資人應購買澳元和挪威克朗，能夠受惠於全球周期性復甦。他坦言「比起其他地方的鴿派，挪威央行做法較為鷹派，而且該貨幣目前非常被低估」。

除疫苗突破帶來的影響之外，花旗預期，聯儲局將繼續保持鴿派立場，會使美元受挫，因全球經濟正常化、世界其他地區可能更快成長，投資者將撤出美國資產並轉化為國際資產。

相關文章：

【疫苗受惠股】憧憬經濟復甦　航空股起飛、國泰曾彈逾7%

【疫苗競賽】美官員相信Moderna研發的疫苗 易於分發

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