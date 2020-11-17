【聖誕節】疫下節日送禮更講究心意　甚麽禮品最受歡迎？

▲ 有數據表示，4月份「聖誕節禮物意見」的搜尋量，更按年大增3倍。。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情改變消費者購物模式和習慣。據CNBC引述圖片分享平台Pinterest數據，4月份時在社交網站上有關假日的搜索，包括禮物或其他物品，按年增長了77％，而「聖誕節禮物意見」的搜尋量，更按年大增3倍。而到10月份，「個性化聖誕禮物意見」的搜尋量亦增加46％。

據網絡商店平台Etsy分析，過去三個月中，有關手工製品、工藝品和其他獨特物品的商店在網站的搜索量增加，尤以定製或個性化禮物的搜索量大增156％。其趨勢專家Dayna Isom Johnson表示，當中以護理套裝和賀卡的需求最大。

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主售個人護理套裝的「Gift Box Love」，同時為顧客提供添加便條，寫個人心意句子的服務，以紀念不同的節日，疫情下的銷售大增。其創辦人Ashley Houck表示，雖然3月份訂單因疫情停頓，但訂單近來開始回升，更從以往每日約15至20張訂單，大增到約200張訂單。她稱，突然急增大量訂單，為了追上出貨進度，需要一家大小一起幫助整理。

自製禮物成潮流？

事實上，有部份美國零售商正改變營商模式，以配合消費者購物模式的轉變。例如：糖果和食品公司Mondalez International建立新網站，讓顧客可以用家庭成員的照片，設計和訂購Oreos；而家庭裝飾品與建材家得寶（Home Depot）與Pinterest合作，以吸引顧客自製禮物。

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消費者送禮時傾向花心思購買特別的禮品。市場研究公司尼爾森（Nielsen）在最新的報告中預測，消費者由於預算減少或不能外遊，讓節日期間自製禮物和煮食更興旺，相關產品例如烘焙用品等，預計銷售亦較去年同期有增長。

責任編輯：馬意文