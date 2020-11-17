  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】疫下節日送禮更講究心意　甚麼禮品最受歡迎？

商業 16:55 2020/11/17

分享：

有數據表示，4月份「聖誕節禮物意見」的搜尋量，更按年大增3倍。

新冠肺炎疫情改變消費者購物模式和習慣。據CNBC引述圖片分享平台Pinterest數據，4月份時在社交網站上有關假日的搜索，包括禮物或其他物品，按年增長了77％，而「聖誕節禮物意見」的搜尋量，更按年大增3倍。而到10月份，「個性化聖誕禮物意見」的搜尋量亦增加46％。 

據網絡商店平台Etsy分析，過去三個月中，有關手工製品、工藝品和其他獨特物品的商店在網站的搜索量增加，尤以定製或個性化禮物的搜索量大增156％。其趨勢專家Dayna Isom Johnson表示，當中以護理套裝和賀卡的需求最大。

【SOGO優惠】「SOGO 35周年賞」優惠最終回 　指定樓層購物可獲現金券

【DONKI】DONKI「情熱笑店」進駐山頂廣場　「日本屋台」為題設多個小食攤

主售個人護理套裝的「Gift Box Love」，同時為顧客提供添加便條，寫個人心意句子的服務，以紀念不同的節日，疫情下的銷售大增。其創辦人Ashley Houck表示，雖然3月份訂單因疫情停頓，但訂單近來開始回升，更從以往每日約15至20張訂單，大增到約200張訂單。她稱，突然急增大量訂單，為了追上出貨進度，需要一家大小一起幫助整理。

自製禮物成潮流？
事實上，有部份美國零售商正改變營商模式，以配合消費者購物模式的轉變。例如：糖果和食品公司Mondelez International建立新網站，讓顧客可以用家庭成員的照片，設計和訂購Oreo；而家庭裝飾品與建材家得寶（Home Depot）與Pinterest合作，以吸引顧客自製禮物。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

消費者送禮時傾向花心思購買特別的禮品。市場研究公司尼爾森（Nielsen）在最新的報告中預測，消費者由於預算減少或不能外遊，讓節日期間自製禮物和煮食更興旺，相關產品例如烘焙用品等，預計銷售亦較去年同期有增長。

責任編輯：馬意文

相關文章

【聖誕節】港鐵3商場推聖誕優惠　指定信用卡消費最高送300元
2020/11/16
【聖誕節】港鐵3商場推聖誕優惠　指定信用卡消費最高送300元
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
今日
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
【聖誕節】上水廣場推「聖誕週驚喜優惠」　1折優惠價換購iPhone 12
2020/11/16
【聖誕節】上水廣場推「聖誕週驚喜優惠」　1折優惠價換購iPhone 12
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
今日
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
護理 建材 疫情 設計 零售 食品 聖誕節 烘焙 銷售 尼爾森

上一篇文章

【素食熱潮】Beyond Meat明年初將推兩款植物漢堡肉　主打更多肉汁及更具營養

下一篇文章

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環保回收】環保署推出「綠綠賞」智能積分卡　回收儲分換糧油乾貨、日用品
【環保回收】環保署推出「綠綠賞」智能積分卡　回收儲分換糧油乾貨、日用品
【消委會】消委會測試35款乾意粉樣本　全部檢出輕質異物
【消委會】消委會測試35款乾意粉樣本　全部檢出輕質異物
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【可樂迷注意】可口可樂儲分、抽獎活動今日開始　如何換領限量版可口可樂氣炸鍋？（附參加詳情）
【可樂迷注意】可口可樂儲分、抽獎活動今日開始　如何換領限量版可口可樂氣炸鍋？（附參加詳情）
【旅遊氣泡】10月訪港旅客挫99.8%　旅發局：已為首批旅客準備逾千個優惠
【旅遊氣泡】10月訪港旅客挫99.8%　旅發局：已為首批旅客準備逾千個優惠
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬