【示範單位】尖沙咀本木登場　日本簡約清新設計

恒地（00012）旗下尖沙咀「本木」快將登場，早前已上載樓書，今天（17日）率先開放示範單位予傳媒參觀，料周內正式開放，最快本月推售。今次開放的示範單位，以18樓A1室為藍本，一房間隔，實用面積350平方呎，屬於無改動的示範單位。

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客飯廳為長形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具。客飯廳外接露台，有助採光及通風。睡房屬套房設計，間隔同樣實用，另設兩邊窗，將自然光引入室內，感覺通爽舒服。

單位採用開放式廚房，設曲尺枱面，並附送各種家電，如意大利品牌Mia Cucina嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國西門子抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及微波爐。

所有單位皆設專屬衣櫃，間隔實用，其中掛牆及座地抽屜可分格收納，方便擺放配飾，就算是大型行李箱亦能輕鬆存放。此外，衣櫃內置照明，方便住戶打扮。

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