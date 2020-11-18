【櫻淘魔法棒@iM網欄】盤點雙11我最喜愛的產品

今年雙11，天貓平台最終交易成交金額有4982億元人民幣，較去年增長26%，我和一班朋友買了非常多的物品，不知不覺花了超過8萬人民幣，超越了寶安區99.9% 的用戶。這次雙11的體會很多，尤其是物流方面，商家的發貨量真的很快，今天我已收到約80件產品。

今次想為大家介紹兩件我們一致喜愛的淘物，第一件是就一雙女裝拖鞋，這雙拖鞋款的懶人鞋，外型很可愛，平底包頭半拖鞋，雖然是夏天款式，但價錢真的很吸引，完全毫不猶疑就會下單。

這對鞋的性價比很高，時尚鞋楦，韓仔款，選用PU面料加上蝴蝶結搭配，柔軟度和顏值很高。至於舒適度方面，是按照人體工程學設計的鞋底高度，防滑耐磨，鞋底採用的防滑紋路，走路時不易滑倒。

價錢: 人民幣19.9

尺碼: 35至40號，偏小半碼

顏色: 黑，白，米

集運運費: 2元

用家評價:

這鞋子太可愛了吧，愛了愛了，上腳特別舒服，值得購買

夏天買過白色，覺得好穿，雙十一再買雙，又便宜

底子厚實，便宜，穿著也舒服

實物很漂亮，沒有讓我失望，好評

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於第二雙要推介的是波鞋，我是一個很難買鞋人，腳很細又不夠肉，即使訂造的鞋款，也會磨爛腳皮，有時連買波鞋款都有會有這個情況，對我來說，一雙好穿的鞋子真不容易找到。

最近我們買了一雙大家給予評級A級的好鞋子，可以用來跳舞，行山，去街的潮鞋，鞋型是韓仔款很顯瘦，而且不擠腳，但最重要是價錢很實惠，我們群組一班朋友已累計買了超過100對。

面料選用優質布料，透氣網面不臭腳，聚氨酯底，足夠的柔軟度，穿上腳很輕盈，鞋底有3CM 能顯高顯瘦。

店家還為這件產品做了「公益寶貝」，每筆成交將為 免費午餐基金，捐贈0.02元，已累計捐贈2751筆。



價錢: 人民幣84元 (領取5元券後)

尺碼: 35至44號，足碼

顏色: 白色，灰色

集運運費: 5元

用家評價:

店家推荐的碼子非常合腳，穿上很舒服，鞋底有彈性

上腳舒適，穿著跳舞輕盈，款式新穎，尺碼標準，還是覺得白色好看

多次購買，穿上舒服，服務態度也好

這家店的鞋很好，可以購買。店家服務蠻好的，下次會再來

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！



