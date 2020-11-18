【櫻淘魔法棒@iM網欄】盤點雙11我最喜愛的產品
今年雙11，天貓平台最終交易成交金額有4982億元人民幣，較去年增長26%，我和一班朋友買了非常多的物品，不知不覺花了超過8萬人民幣，超越了寶安區99.9% 的用戶。這次雙11的體會很多，尤其是物流方面，商家的發貨量真的很快，今天我已收到約80件產品。
今次想為大家介紹兩件我們一致喜愛的淘物，第一件是就一雙女裝拖鞋，這雙拖鞋款的懶人鞋，外型很可愛，平底包頭半拖鞋，雖然是夏天款式，但價錢真的很吸引，完全毫不猶疑就會下單。
這對鞋的性價比很高，時尚鞋楦，韓仔款，選用PU面料加上蝴蝶結搭配，柔軟度和顏值很高。至於舒適度方面，是按照人體工程學設計的鞋底高度，防滑耐磨，鞋底採用的防滑紋路，走路時不易滑倒。
價錢: 人民幣19.9
尺碼: 35至40號，偏小半碼
顏色: 黑，白，米
集運運費: 2元
用家評價:
- 這鞋子太可愛了吧，愛了愛了，上腳特別舒服，值得購買
- 夏天買過白色，覺得好穿，雙十一再買雙，又便宜
- 底子厚實，便宜，穿著也舒服
- 實物很漂亮，沒有讓我失望，好評
至於第二雙要推介的是波鞋，我是一個很難買鞋人，腳很細又不夠肉，即使訂造的鞋款，也會磨爛腳皮，有時連買波鞋款都有會有這個情況，對我來說，一雙好穿的鞋子真不容易找到。
最近我們買了一雙大家給予評級A級的好鞋子，可以用來跳舞，行山，去街的潮鞋，鞋型是韓仔款很顯瘦，而且不擠腳，但最重要是價錢很實惠，我們群組一班朋友已累計買了超過100對。
面料選用優質布料，透氣網面不臭腳，聚氨酯底，足夠的柔軟度，穿上腳很輕盈，鞋底有3CM 能顯高顯瘦。
店家還為這件產品做了「公益寶貝」，每筆成交將為 免費午餐基金，捐贈0.02元，已累計捐贈2751筆。
價錢: 人民幣84元 (領取5元券後)
尺碼: 35至44號，足碼
顏色: 白色，灰色
集運運費: 5元
用家評價:
- 店家推荐的碼子非常合腳，穿上很舒服，鞋底有彈性
- 上腳舒適，穿著跳舞輕盈，款式新穎，尺碼標準，還是覺得白色好看
- 多次購買，穿上舒服，服務態度也好
- 這家店的鞋很好，可以購買。店家服務蠻好的，下次會再來
作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
Facebook: 淘寶「小天后」互享平台
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撰文 : 淘寶小天后
欄名 : 櫻淘魔法棒