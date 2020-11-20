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【情緒有得傾@iM網欄】誠心所願 祝君安好

名人薈萃 10:01 2020/11/20

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香港醫療體系人才輩出，其中代表如香港市民「熟悉」的張竹君醫生。過去十個月，我們近乎每天也會見她一面，就算是錯過了四點半的記者會簡報，大家也總能夠在新聞摘要中重遇這熟悉的面孔與詳和的聲音。

氣定神閒   為人謙厚

雖然是面對世紀疫情，但張醫生說話時總是氣定神閒，散發著一種令人感到安穩的神態。記得在3月底時，被記者問到只得她一人風雨不改出席記者會，會否感到疲倦。她的回應是那些我們看不到的醫護人員工作時間其實比她更長，言下之意就是沒什麼可以自誇。又一次一位飲食界的立法會議員對政府抗疫政策作出批評，張醫生不慍不火的回應實在令人刮目相看。

忙而不亂   緊守崗位

但是，最吸引筆者眼球的其實是她每隔數週的「新」髮型。事實上她的髮型基本沒有什麼改動，只是修剪整齊而已。表面是一樁小事，卻反映了她堅持一己原則的態度：就是在任何情況下，也需要保持儀容整潔。這種忙而不亂的堅持，予人深刻的印象。

最近從報章得悉她丈夫病重仍要住院，幸好已脫離危險期。難得是家中面對如此大的挑戰，她依然緊守崗位、沉著面對。往後才知道他們是基督徒，也就明白這種非凡的心理韌性從何而生

情緒支援體系的重要性

廣泛而言，每個人最少生活在2-3個體系當中；當中可以包括核心家庭、原生家庭、辦公室、朋友圈、以及信仰團體等。千萬不要輕看這些體系，因為每個體系也有機會扮演著情緒支援的角色，程度則視乎個人與這些體系有多緊密。一些屢見不鮮的例子：某君在職場上遇上巨大壓力，剛巧在婚姻關係中也出現衝突，但靠著原生家庭和三兩知己或屬靈夥伴的支持，總算熬過了黑暗的日子，可以重新起步。倘若本身的支援系統不多或者與這些系統的關係薄弱，當面對巨大衝擊時，因為個人無法承受這些壓力而出現病徵，便需要尋求治療。

原生家庭是個寶庫

推演下去，一個人的支援體系越多，他也越有「本錢」去抵禦外來壓力。值得一提是我們的原生家庭可以是一個情緒支援的寶庫，因為當中蘊含著個人成長歷程的大量資訊。若果能從中參透一二，想必可以受用無窮。

話說回來，筆者認為若能夠與直接造物主接軌，這個支援系統想必是宇宙最強、無可匹敵！也在此祝願張醫生一家常存平安與喜樂。

張竹君醫生

 

作者_小明簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

作者電郵：janis.you@gmail.com

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撰文 : 小明

欄名 : 情緒有得傾

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