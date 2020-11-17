【小老闆生意經@iM網欄】「雙11」節日催生非理性消費 背後關乎經濟學說

今年「雙11」總成交額又刷新紀錄！根據阿里巴巴（9988.HK）公布，今年年雙11購物節總成交額為4,982億元人民幣，較去年2,684億元人民幣上升85%（今年是由11月1日至11日總計數據，過去只計11日當天）。天貓平台數據顯示，11月1日零時開場1分鐘已有運動品牌成交額破億；隨後的短短2小時，更有100個品牌成交額亦破億。

市場高度重視「雙11」購物節

疫情下推動網購市場發展，中國商務部此前公布的數據顯示，今年前三季度內地網絡零售額超過8萬億元人民幣，按年增9.7%。目前內地經濟強調「內循環」，推動內需消費被視為「內循環」的重要部分之一，因此，市場對今年「雙11」購物節日相對以往更加高度重視。

不少店舖會趁著「雙11」節日進行促銷大減價，將商品大割價。產品的減價幅度很大，低至5折、3折，甚至1折都有，令很多本身購買欲不是很強烈的消費者，都會因為折扣的幅度很大而被吸引去買。大家或者在「雙11」當日都是不理性的消費者之一，看到一些非必需品的售價比以往特別低時，便會很自然地掀起其購買欲，結果，可能因為折扣而買下一堆根本不需要使用的物品。大家試想想，去年「雙11」購買的東西，是否全部都有使用過？抑或很多東西都是原封不動郁都未郁過！

「雙11」反映「需求定律」經濟學

事實上，「雙11」節日因為減價促銷而去購物的消費心理，背後是關係到經濟學說。商品價格愈低，消費者的消費需求就會愈大，經濟學上稱之為「需求定律」（law of demand）。需求定律是假設所有因素不變的大前提下，需求量隨著價格上升而下跌；而當價格下跌時，需求量就反而會增加。根據需求定律，商品價格跟需求量之間存在反向的關係。

在「雙11」期間，不少店舖會進行減價促銷活動，這種營銷手法令消費者的消費意欲大增，最終使消費者不知不覺間買了很多根本不是必需的產品。然而，這種營銷手法表面上商店看似超低價發售產品，理論上商家的利潤就一定會很低，但其實又不一定。

很多商家是以先提價後打折的銷售手段，表面上將產品推廣成為促銷大減價，看似很優惠的售價，實際上可能只是包裝其價格，利用折扣的幅度將售價變得有吸引力。隨後消費者或會發現，大部分商品的售價相比促銷大減價前，其實不是真的便宜很多。再看看當日的總銷售數字，拋離平日的銷售額一大截，即使一件貨的利潤空間沒有之前般多，但正所謂薄利多銷，商家的整體利潤一定會比平日多。由此可見，「雙11」購物節日上的折扣只是刺激消費者消費的營銷手段之一而已。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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