【新股IPO】祥生控股、亞東集團暗盤　亞東集團賬面賺近2000元、祥生控股一手賬面蝕百元

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【業績】金山軟件第三季賺6.7億人幣 按年增17.5倍
祥生控股 （02599） 、亞東集團 （新上市編號：01795） 暗盤均潛水，亞東集團曾倍升後倒跌，若果在高位獲利一手（3000股）賬面賺介乎1800元至1980元，現於富途表現最好，現價報0.89元升5.95%，一手賬面賺150元。祥生控股暗盤潛水，現價報5.53元，較招股價5.59元低1.07%，一手（1000股）賬面蝕60元。
祥生控股
|券商
|現報
|變幅
|一手賺 /蝕
|富途
|5.53
|-1.07%
|-60
|耀才
|5.53
|-1.07%
|-60
|輝立
|5.53
|-1.07%
|-60
祥生控股高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|5.6
|0.18%
|10
|5.46
|-2.33%
|-130
|耀才
|5.53
|-1.07%
|-60
|5.52
|-1.25%
|-70
|輝立
|5.59
|0.00%
|0
|5.46
|-2.33%
|-130
亞東集團
|券商
|現報
|變幅
|一手賺 /蝕
|富途
|0.89
|5.95%
|150
|耀才
|0.73
|-13.10%
|-330
|輝立
|0.68
|-19.05%
|-480
亞東集團高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|1.67
|98.81%
|2490
|0.8
|-4.76%
|-120
|耀才
|1.57
|86.90%
|2190
|0.75
|-10.71%
|-270
|輝立
|1.6
|90.48%
|2280
|0.7
|-16.67%
|-420
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