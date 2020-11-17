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【新股IPO】祥生控股、亞東集團暗盤　亞東集團賬面賺近2000元、祥生控股一手賬面蝕百元

股市 16:39 2020/11/17

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祥生控股、亞東集團暗盤

祥生控股 （02599） 、亞東集團 （新上市編號：01795） 暗盤均潛水，亞東集團曾倍升後倒跌，若果在高位獲利一手（3000股）賬面賺介乎1800元至1980元，現於富途表現最好，現價報0.89元升5.95%，一手賬面賺150元。祥生控股暗盤潛水，現價報5.53元，較招股價5.59元低1.07%，一手（1000股）賬面蝕60元。

祥生控股 

券商 現報 變幅 一手賺 /蝕
富途 5.53 -1.07% -60
耀才 5.53 -1.07% -60
輝立 5.53 -1.07% -60

祥生控股高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺／蝕 最低位 變幅 一手賺／蝕
富途 5.6 0.18% 10 5.46 -2.33% -130
耀才 5.53 -1.07% -60 5.52 -1.25% -70
輝立 5.59 0.00% 0 5.46 -2.33% -130

亞東集團

券商 現報 變幅 一手賺 /蝕
富途 0.89 5.95% 150
耀才 0.73 -13.10% -330
輝立 0.68 -19.05% -480

亞東集團高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺／蝕 最低位 變幅 一手賺／蝕
富途 1.67 98.81% 2490 0.8 -4.76% -120
耀才 1.57 86.90% 2190 0.75 -10.71% -270
輝立 1.6 90.48% 2280 0.7 -16.67% -420

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