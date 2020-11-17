【新股IPO】祥生控股、亞東集團暗盤　亞東轉蝕約40元

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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股盤前靠穩 恒指夜期跌35點（不斷更新）
祥生控股 （02599） 、亞東集團 （新上市編號：01795） 暗盤均潛水，亞東集團曾倍升後倒跌，若果在高位獲利一手（3000股）賬面賺介乎2040元至2490元，於富途暗盤亞東收報0.83元，跌1.2%，一手帳面蝕30元。祥生控股收報5.55元，較招股價5.59元低0.72%，一手（1000股）賬面蝕40元。
祥生控股
|券商
|收報
|變幅
|一手賺 /蝕
|富途
|5.55
|-0.72%
|-40
|耀才
|5.55
|-0.72%
|-40
|輝立
|5.54
|-0.89%
|-50
祥生控股高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|5.6
|0.18%
|10
|5.46
|-2.33%
|-130
|耀才
|5.55
|-0.72%
|-40
|5.52
|-1.25%
|-70
|輝立
|5.59
|0.00%
|0
|5.46
|-2.33%
|-130
亞東集團
|券商
|收報
|變幅
|一手賺 /蝕
|富途
|0.83
|-1.20%
|-30
|耀才
|0.76
|-9.52%
|-240
|輝立
|0.74
|-11.91%
|-300
亞東集團高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|1.67
|98.81%
|2490
|0.80
|-4.76%
|-120
|耀才
|1.52
|80.95%
|2040
|0.66
|-21.43%
|-540
|輝立
|1.6
|90.48%
|2280
|0.64
|-23.8%
|-600
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