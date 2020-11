【英國疫情】英格蘭封城下月初屆滿 衛生大臣不排除延長

英國的新冠肺炎疫情持續,英格蘭由本月5日起封城一個月,封城措施將於下月初屆滿。英國衛生大臣夏國賢表示,目前決定是否於下月初解除封城仍為時過早,不排除再延長封城。有政府顧問更警告即使下月初解除封城,英格蘭仍可能面臨更嚴格的防疫限制級別。

英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)周一(16日)表示,仍未知新冠肺炎確診病例屆時能否減少至合理水平,目前討論12月2日的期限屆滿後是否延長封城,仍然為時過早(too early for us to know)。

夏國賢更表示:

目前獲得結果的檢測及確診個案,都是由封城開始時發生,因此我們仍未能從現時的數據中看到(成效)。

(At the moment, most of the tests we're getting back, and most of the positive cases, are from around the time the lockdown came in, so we are yet to see in the data.)