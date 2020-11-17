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【英國疫情】英格蘭封城下月初屆滿 衛生大臣不排除延長

環球社會熱點 17:04 2020/11/17

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英國衛生大臣夏國賢表示，目前決定是否於下月初解除封城仍為時過早，不排除再延長封城。

英國的新冠肺炎疫情持續，英格蘭由本月5日起封城一個月，封城措施將於下月初屆滿。英國衛生大臣夏國賢表示，目前決定是否於下月初解除封城仍為時過早，不排除再延長封城。有政府顧問更警告即使下月初解除封城，英格蘭仍可能面臨更嚴格的防疫限制級別。

【英國疫情】與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離 【下一頁】

【新冠疫苗】Moderna疫苗報喜 效用率達94.5％ 【下一頁】

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周一（16日）表示，仍未知新冠肺炎確診病例屆時能否減少至合理水平，目前討論12月2日的期限屆滿後是否延長封城，仍然為時過早（too early for us to know）。

夏國賢更表示：

目前獲得結果的檢測及確診個案，都是由封城開始時發生，因此我們仍未能從現時的數據中看到（成效）。

（At the moment, most of the tests we're getting back, and most of the positive cases, are from around the time the lockdown came in, so we are yet to see in the data.）

【Moderna疫苗】比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放 【下一頁】

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英國國民保健署檢測及追蹤部門（NHS Test and Trace）首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，英格蘭早前實施3級制封鎖措施，最低級別措施產生的防疫作用極微（little effect）。

霍普金斯表示正考慮加強防疫級別，以順利度過冬季，直到所有人都可接種新冠疫苗。她同時建議適度加強於部分地區的社交及商業限制措施，以維持確診數字於較低水平。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾接觸一名確診議員，目前正接受隔離。約翰遜的發言人周一表示，料於下周就哪些限制措施取代封城，公布具體信息。

責任編輯：鄭錦玲

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