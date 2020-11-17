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【香港書展】開幕前一周作最後評估及決定 貿發局：籌備工作正進行中

環球政經 17:06 2020/11/17

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受新冠疫情影響，香港貿易發展局早前公布延後本屆書展及香港運動消閒博覽至今年底12月16至22日，一連7天於會展舉行；近日又指籌備工作正繼續進行，並於開幕前一周作最後評估及決定。

【第四波疫情】疫情反彈或與輸入個案有關 專家促指定檢疫酒店防病毒入社區：【下一頁

【收緊限眾令】下周一起餐飲業務處所不得多於4人同座一桌　最新防疫措施一覽：【下一頁

貿發局在周一(16日)發表聲明指，將於書展展期的前一個月，根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，並於開幕前一個星期(即12月9日)，作最後評估及決定，以免展商因進場而可能引致額外開支。

他又指，於周一當日和香港書展協辦機構的代表會面，考慮各方因素後，同意讓12月書展的籌備工作繼續有序進行；未來數星期將會繼續和協構及業界以及有關政府部門包括衞生防護中心溝通密切審視疫情變化對書展的影響 。

 

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責任編輯：潘曉豐

香港 書展 香港貿易發展局 疫情
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