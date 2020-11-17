微軟員工年底放大假　預告12月沒有Windows 10更新

▲ 微軟宣布，鑑於年底許多員工會放大假，12月將不會有Windows 10的每月更新，並將在明年1月才恢復正常。

微軟（Microsoft）一直堅持每月推出一次Windows 10的更新，定期修補程式及系統漏洞。惟近日微軟宣布，鑑於年底許多員工會放大假，12月將不會有Windows 10的每月更新，並將在明年1月才恢復正常。

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據微軟指出，年底假期到2021新年期間，該企處於人手不足的運作狀態，因此12月份將不會有任何更新推出。即今年11月10日推出的11月份Windows 10更新，即Windows 10 2004 OS Build 19041.630，以及20H2 OS Build 19042.630，將會是本年度Windows 10最後一次的更新。

而11月的更新包括：Microsoft Office、Windows基礎運作，以及和輸入裝置如滑鼠、鍵盤或輸入方式有關的安全修補程式。

事實上，這並非首次微軟因工程團隊需要放大假而暫停更新。早於2015年，微軟曾推出一項名為Windows Insider計劃，讓對Windows新產品有興趣的人參加。臨近聖誕，微軟系統工程師宣布因團隊需放假，而必須暫停發布Windows Insider12月的更新。

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責任編輯：曾曉汶