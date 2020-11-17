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【數據私隱】調查：美消費者視為人權　宜增強用戶數據控制權

科技 17:30 2020/11/17

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數據私隱成了消費者漸趨關注的議題，Mozilla日前更製作網站「Privacy not included」提供科技產品的私隱風險資訊，另一方面企業又該如應對？

近年有不少數據洩漏、安全漏洞等醜聞遭揭發，數據私隱成了消費者漸趨關注的議題，Mozilla日前更製作網站「Privacy not included」提供科技產品的私隱風險資訊。事實上，消費者除了應小心詳閱產品的私隱細則、參考購物指南，另一方面企業又該如應對？

據畢馬威（KPMG）會計師事務所的網絡安全服務負責人Orson Lucas早前表示，隨著更多的消費者反映他們將數據私隱視為人權，並期望未來數年制定新的數據保護法規，故企業推進其私隱計劃和政策尤其關鍵。

畢馬威（KPMG）在今年5月進行一項有關企業數據責任新要求的研究，在線上訪問了1,000名美國消費者。研究發現，美國消費者越來越擔心和不信任公司如何使用、管理及保護自己的個人資料。

其中有97％受訪者表示數據私隱很重要，87％將其視為人權；56％受訪者表示，他們希望擁有更多個人數據的控制權，並且認為政府及企業都必須在保護消費者數據方面發揮積極的作用。另有接近70％的消費者則不信任公司會以道德的方式出售個人數據。

【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜

Orson Lucas補充，在制定數據隱私政策時，企業應注意消費者的核心考慮因素包括：是否有道德地處理個人數據，以及增強用戶的數據控制權。研究中約90％受訪者又認為，政府及企業有責任保護消費者數據，企業亦應該認真對待並率先確立他們的數據責任。

而為了保護數據及網絡安全，另一網絡安全服務負責人Steve Stein指出，企業必須以易於理解的語言和資料保護工具來製定防禦性通知，以指導員工和消費者，並將其加入數據安全議程中。

研究又指出，企業應考慮利用數據探勘及保護工具，探索如區塊鍊及人工智能（AI）技術的創新用途，以幫助他們追蹤數據源，確保其準確性等。

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責任編輯：張寶燕

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