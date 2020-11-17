【買樓理財】港島樓500萬有找　市區低價置業不是夢？

相比九龍及新界區，港島區樓價明顯較高，要在港島區以四、五百萬元上車雖然看似不可能，但只要降低要求，其實也有可以，而代價是單位呎數較細，且沒有會所配套。事實上，港島細價樓向來有市場，皆因交通方便，每月可節省交通費，以及舟車勞頓之苦。

中原李志豪說，灣仔銳興樓低層D室，實用面積245平方呎，一房間隔，附企理裝修，剛以440萬元易手，實用呎價17,959元。據了解，原業主於2015年6月，以370萬元購入單位，持貨5年，現帳面賺70萬元，物業期內升值19%。

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以440萬元成交價計，按目前規定，只要買家是首次置業，按揭成數可達九成。換言之，首期只要44萬元，若分20年還款，利率2.5厘計，月供20,984元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約45,400元。

資料顯示，銳興樓位於大王東街7至11號，樓齡約46年，屬單幢樓設計，只有43伙，實用面積245至366平方呎，最大賣點是鄰近灣仔站，交通方便。

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