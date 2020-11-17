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【宏觀中國】企業債連串違約　或打窒外資進入債市信心

股樓投資 15:54 2020/11/17

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近月，國內多家企業爆財困，其債券在第二市場狂瀉。周二（17日），天津泰達的債價下挫超過兩成，另伊寧市國有資產投資公司發行的「PR伊寧債」因異動，一度停止交易。

論震憾要數，河南永煤控股剛發通告，由於公司流動性不足，兩隻將於11月底兌付的超短期融資券（下稱超短融），兌付存在不確定性。

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事實上，永煤股在早11月10日已通知，另一隻超短融未能按期足額償付本息，涉及本息金額達10.3億元（人民幣，下同），是該公司首次出現債務違約。

目前，永煤在年內到期債券金額合計50億元，一年內到期債券金額合計120億元，可見債券兌付存在很大壓力。

資料顯示，信用評級機構中誠信國際早前給予永煤控股的主體評級為AAA，自發生違約之後，該評級機構迅速將其評級由AAA降至BB，並列入降級觀察名單。

不止永煤，最近出現債務違約的企業還有華晨中國（01114）的母公司華晨汽車集團及紫光集團，其中華晨汽車集團已構成65億元的債務違約，逾期利息合計1.44億元。試問這些有知名的企業也難逃債務違約，投資者怎樣安心下注？

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有分析指，在國內市場取得最高評級的企業，情況比國際市場為多，明顯未能反映企業的真實財務狀況。同時，也有企業在違約前進行資產轉移，對投資者同樣造成困擾。

據悉，上周有23宗規模合計170億元的公司債券發行計劃被延遲或取消。值得注意是，今年來外資流進中國債市有加快迹象，眼見國內債市如此混亂，或會打窒外資配置的信心。

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記者：林衛

中國 公司債券 外資 經濟

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