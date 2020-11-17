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【樓市熱話】35歲男網友準備成家 「買太古城 VS 加多幾百萬買新樓」

環球政經 15:39 2020/11/17

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人生在不同階段自然有不同目標，而每一個重要決定都影響著一生的命途。有網友將要成家立室，希望在婚前置業，與另一半有個安樂窩。

【樓市熱話】一家四口加工人住邊好？ 遠離地鐵3房VS地鐵上蓋2房：【下一頁

樓主的置業目標主要在港島，但不知道在舊樓與新樓之間該如何抉擇。他其實頗爲心儀太古城，但擔心樓齡太久，因為打算至少自住15年以上，因此不希望買樓齡太舊的物業。與此同時，樓主又認為心儀的港島新盤價格太貴，如豪廷峰、寶翠園等樓盤，令他不知如何抉擇。

【樓市熱話】男方母親出首期 最後發現物業只有老婆名？：【下一頁

網友們的主流意見認為他應該買太古城，更認為太古城相當保值，就算30年後都不會有問題，甚至比上述較新樓盤更有前景，看來各位網友都十分偏愛太古城。

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責任編輯：翁嘉陽

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