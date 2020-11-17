獲頒彭博、格隆匯兩項大獎 佳兆業受市場高度認可

佳兆業集團（01638）近日再獲國際知名財經雜誌《彭博商業週刊/中文版》頒授「年度上市企業2020」大獎，此獎項已經是年內《彭博商業週刊/中文版》授予集團的第二個獎項，充分體現了國際市場對佳兆業的關注及認可。

《彭博商業週刊/中文版》此次所頒授的「年度上市企業2020」獎項，旨在表彰為香港經濟穩定作出卓越貢獻的上市企業。組委會從業績表現、企業管治、投資者關係、拓展策略、企業社會責任、可持續發展、創新變革及風險管理共八大範疇對參選企業進行全面分析及篩選。入圍的上市企業，再由政界、商界及學界組成的專業評選團進行評分，各行業中得分最高的企業獲頒獎項。

作為香港唯一引入彭博終端系統進行分析及評選上市企業的獎項活動，「年度上市企業2020」在業界具有很高的公信力。獲得該獎項的還有新鴻基（00086）、鷹君集團（00041）等，共10家企業。

本月初，《彭博商業週刊/中文版》為表彰集團於環境、社會、企業管治方面的傑出表現，將「ESG領先企業大獎2020」授予佳兆業。

除此之外，中國最具影響力的財經媒體之一“格隆匯”近日在其主辦的「大中華區最佳上市公司 2020」評選中，將「年度最佳IR團隊」獎授予佳兆業集團。此評選覆蓋香港證券交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、以及美股市場掛牌上市的全部中國上市公司。

「年度最佳IR團隊」獎旨在表彰在投資者關係方面專業能力突出的企業IR團隊。佳兆業投關團隊通過規範運作、完善治理結構，加強與投資者有效溝通，維持一貫的公開透明、積極開放的形象，營造了公司和投資者有效溝通的誠信互通氛圍。佳兆業投關團隊在過去一年的投資者關係維護工作中表現突出，得到了評委會及市場的高度認可。

佳兆業憑藉不斷攀升的業績表現及突出的投關服務榮膺兩項大獎，彰顯出社會各界對其綜合實力高度認可。未來，佳兆業將繼續把握發展機遇，堅持城市公共服務商的戰略定位，強化團隊核心競爭力，積極踐行社會責任，持續向市場輸出公司價值，鞏固投資者對公司的信心。

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