【Moderna疫苗】英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗

▲ 英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗

美國藥廠Moderna（美︰MRNA）日前指其新冠肺炎疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%。英國衛生大臣Matt Hancock表示，英國政府初步與Moderna達成協議，訂購500萬劑疫苗。Moderna周二（17日）盤後價報97.65美元，跌0.3%。

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此前，英國政府已向6家公司訂購新冠肺炎疫苗，包括輝瑞（Pfizer，美：PFE）及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）。

Moderna早前公布疫苗後期試驗的初步結果，稱有效率達到94.5%，而且疫苗在攝氏2至8度的標準雪櫃溫度下，可保持穩定30天，超過之前預測的最長7天儲存期。Moderna預計， 今年底將交付大約2000萬劑mRNA-1273疫苗，明年則在全球生產5億至10億劑。

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編輯：袁諾曦