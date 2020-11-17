  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Moderna疫苗】英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗

股市 15:32 2020/11/17

分享：

英國初步向Moderna訂購500萬劑疫苗

美國藥廠Moderna（美︰MRNA）日前指其新冠肺炎疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%。英國衛生大臣Matt Hancock表示，英國政府初步與Moderna達成協議，訂購500萬劑疫苗。Moderna周二（17日）盤後價報97.65美元，跌0.3%。

輝瑞新冠疫苗效用率逾9成，詳情看【下一頁】

此前，英國政府已向6家公司訂購新冠肺炎疫苗，包括輝瑞（Pfizer，美：PFE）及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）。

Moderna早前公布疫苗後期試驗的初步結果，稱有效率達到94.5%，而且疫苗在攝氏2至8度的標準雪櫃溫度下，可保持穩定30天，超過之前預測的最長7天儲存期。Moderna預計，今年底將交付大約2000萬劑mRNA-1273疫苗，明年則在全球生產5億至10億劑。

相關文章：【疫苗競賽】美官員相信Moderna研發的疫苗 易於分發

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

【輝瑞疫苗】BioNTech總裁︰疫苗有助降低確診個案　料明年冬季「恢復正常生活」

【輝瑞疫苗】疫苗再報喜　俄羅斯疫苗Sputnik V稱效用率高達92%

編輯：袁諾曦

美股 Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE）

上一篇文章

【iBond 2020】iBond首掛收報102.75元升2.75%　差過券商暗盤 一手仍賺275元（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元　順豐：沒有計劃（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】美股期貨偏軟歐股早段偏軟　Tesla獲納入標指盤後升13%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨偏軟歐股早段偏軟　Tesla獲納入標指盤後升13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
石Sir午市閒談 - 特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升2.75%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）