  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工

環球社會熱點 15:38 2020/11/17

分享：

【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工

美國大選結果仍存變數，總統特朗普依然拒絕認輸，宣布勝利在望，美國總務署（GSA）拒絕配合總統權力交接工作。惟美國傳媒報道，總務署掌舵人似乎正在謀求後路，尋找其他工作機會，反映部分官員私下亦認為特朗普難以連任。

【美國大選】拜登斥特朗普阻撓權力過渡 會致更多人死亡【下一頁】

【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算【下一頁】

美國廣播公司（ABC）報道，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）最近曾查詢關於明年的工作機會，事件受到關注，被解讀為她私下亦不看好特朗普（Donald Trump）能繼續執政。

墨菲的職位在總統權力交接工作中角色關鍵，她有權按選舉結果確實程度，決定是否開展交接工作。2017年由特朗普委任的她，至今仍然拒絕配合。特朗普對墨菲工作表現感滿意，日前曾在twitter發文點名表揚，讚她「做得好」（Great job）。

總務署發言人否認墨菲正在積極找尋工作，強調她仍然專注於目前的工作。不過，發言人同時指出，任何政府人員，尤其是政治委任的官員，為未來做打算並不出奇。

【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診【下一頁】

【Moderna疫苗】比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放【下一頁】

特朗普政府官員為自己找後路，多少反映特朗普班子內部對他連任不看好。報道指，私下不看好特朗普勝算的官員為數不少，不少人都認為自己2個月後便職位不保。

特朗普仍然努力穩住團隊，美國廣播公司引述消息人士指，總統人事辦公室主任麥肯蒂（John McEntee），私下曾威脅解僱在特朗普下台前便找工作的高級官員。

責任編輯：林建忠

相關文章

【移民澳洲】悉尼所屬州稅改 倡以每年物業稅取代印花稅
今日
【移民澳洲】悉尼所屬州稅改 倡以每年物業稅取代印花稅
【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診
今日
【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
今日
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國疫情】堅拒相信疫情 患者臨終遺言：這不是真的
今日
【美國疫情】堅拒相信疫情 患者臨終遺言：這不是真的
【Moderna疫苗】比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放
今日
【Moderna疫苗】比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放
選舉 政治 拜登 特朗普 總統大選 美國民主黨 美國共和黨

上一篇文章

【SpaceX】4位太空人升空 成功與國際太空站對接（有片）

下一篇文章

【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
【美國大選結果】特朗普未認輸 拜登：須與民主國家對抗中國（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普未認輸 拜登：須與民主國家對抗中國（不斷更新）
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月17日 時間17:00）
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」