▲ 【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工

美國大選結果仍存變數，總統特朗普依然拒絕認輸，宣布勝利在望，美國總務署（GSA）拒絕配合總統權力交接工作。惟美國傳媒報道，總務署掌舵人似乎正在謀求後路，尋找其他工作機會，反映部分官員私下亦認為特朗普難以連任。

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美國廣播公司（ABC）報道，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）最近曾查詢關於明年的工作機會，事件受到關注，被解讀為她私下亦不看好特朗普（Donald Trump）能繼續執政。

墨菲的職位在總統權力交接工作中角色關鍵，她有權按選舉結果確實程度，決定是否開展交接工作。2017年由特朗普委任的她，至今仍然拒絕配合。特朗普對墨菲工作表現感滿意，日前曾在twitter發文點名表揚，讚她「做得好」（Great job）。

總務署發言人否認墨菲正在積極找尋工作，強調她仍然專注於目前的工作。不過，發言人同時指出，任何政府人員，尤其是政治委任的官員，為未來做打算並不出奇。

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特朗普政府官員為自己找後路，多少反映特朗普班子內部對他連任不看好。報道指，私下不看好特朗普勝算的官員為數不少，不少人都認為自己2個月後便職位不保。

特朗普仍然努力穩住團隊，美國廣播公司引述消息人士指，總統人事辦公室主任麥肯蒂（John McEntee），私下曾威脅解僱在特朗普下台前便找工作的高級官員。

責任編輯：林建忠