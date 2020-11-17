2021年人口普查招聘逾萬個職位　工作內容、薪金全面睇

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【低水筍盤】映灣園罕有雙景2房戶獲3組買家爭奪 代理：東涌區仍有不少筍盤
財政司司長陳茂波早前表示，明年6月底至8月初期間，將進行人口普查工作，而招聘也正式展開，總計約1.38萬個職位，當中包括組長（約1,100個職位）、覆核員（約1,000個職位）、統計員（約10,000個職位）、統計員（人口普查服務中心）（約1,400個職位）及工作站助理（約300個職位）。
當中，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。申請人必須能書寫暢順中文或英文、能閱讀中文及英文，以及操流利粵語及英語。如申請人曾擔任2021年人口普查的測試性統計調查或2016年中期人口統計的外勤工作，或曾在過去5年內在政府統計處進行的其他住戶統計調查中擔任外勤工作，可獲優先考慮。
職位申請詳情：
職位申請期：
網上習作、面試（暫定）及培訓：
培訓日期：
|職位
|基本培訓課程
|複修課程
|組長
|2021年5月尾
|2021年7月15日（周四）
|覆核員
|2021年7月16日（周五）
|統計員
|2021年7月16日（周五）
|統計員（人口普查服務中心）
|
2021年6月21日（周一）
2021年6月22日（周二）
與初步入選的申請人聯絡：
查詢：
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責任編輯：黎淑雯