2021年人口普查招聘逾萬個職位　工作內容、薪金全面睇

財政司司長陳茂波早前表示，明年6月底至8月初期間，將進行人口普查工作，而招聘也正式展開，總計約1.38萬個職位，當中包括組長（約1,100個職位）、覆核員（約1,000個職位）、統計員（約10,000個職位）、統計員（人口普查服務中心）（約1,400個職位）及工作站助理（約300個職位）。

當中，申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。申請人必須能書寫暢順中文或英文、能閱讀中文及英文，以及操流利粵語及英語。如申請人曾擔任2021年人口普查的測試性統計調查或2016年中期人口統計的外勤工作，或曾在過去5年內在政府統計處進行的其他住戶統計調查中擔任外勤工作，可獲優先考慮。

職位申請詳情：

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職位申請期：

由2020年11月16日上午10時正至2020年12月31日下午6時正

申請人須於指定申請期內登入「2021年人口普查網上職位申請系統」網站遞交申請。

所有申請將以遞交時的系統時間為準，逾期遞交或資料不全的申請表將不獲受理。

為免臨近截止日期時，網上系統因需要處理大量申請而不勝負荷，申請人應盡早完成網上申請手續。

網上習作、面試（暫定）及培訓：

初步入選的申請人須在「網上告示板」完成網上習作。

網上習作以及面試（暫定）表現得分較高的申請人會初步受聘並獲安排參加基本培訓。

有關結果暫定於 2021年4月 尾前公布。

尾前公布。 申請人如在 7月前未接獲通知 ，可視作落選論。

，可視作落選論。 獲初步聘任的申請人（工作站助理職位除外）必須出席所有培訓課程，為期約16小時。

基本培訓課程 暫定於5月尾或6月初進行 ，而複修課程將於聘用日期前一星期內進行。

培訓日期：

親身到政府統計處指定地點出席培訓課程的申請人會獲發額外培訓津貼，金額為每小時港幣46元。

培訓課程或因惡劣天氣或其他特別情況延期舉行。

職位 基本培訓課程 複修課程 組長 2021年5月尾 2021年7月15日（周四） 覆核員 2021年7月16日（周五） 統計員 2021年7月16日（周五） 統計員（人口普查服務中心） 2021年6月21日（周一）

或 2021年6月22日（周二）

與初步入選的申請人聯絡：

初步入選的申請人會收到載有帳戶啟動碼的 電郵通知 ，以便他們於整個招聘程序登入「網上告示板」，接收所有相關的通告訊息。

查詢：

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責任編輯：黎淑雯